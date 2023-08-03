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Коммерсантъ FM
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Норвегия заявила о желании сохранить каналы для связи с Россией

Норвегия не удивлена решению России внести ее в список список стран, совершающих недружественные действия в отношении дипмиссий, заявила министр иностранных дел Анникен Витфельдт. Вместе с тем она отметила заинтересованность Осло в сохранении каналов для контактов с Москвой.

«Как соседние страны мы заинтересованы в функционировании дипломатических связей и каналов для контактов»,— сказала госпожа Витфельдт норвежскому телеканалу TV 2. По ее мнению, нет оснований заявлять, что Норвегия ведет себя недружественно по отношению к России.

Российские власти ведут два перечня «недружественных» стран. Первый, который был открыт в 2021 году и в который сегодня, 3 августа, была добавлена Норвегия, касается ограничений в отношении работы посольств. Второй список был составлен после реакции Запада на ввод Россией войск на Украину. Он касается финансовых вопросов. Норвегия была включена в этот перечень наряду с десятками других стран в марте 2022 года. Весной 2023 года Норвегия и Россия обменялись высылкой дипломатов.

Леонид Уварчев

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