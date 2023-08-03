Правительство включило Норвегию в список недружественных к дипломатам государств

Правительство России обновило список иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Теперь в него включено Королевство Норвегия. Как отмечается в сообщении правительства, этот перечень определяет количество лиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссия может заключать трудовые договоры. Для Норвегии определен лимит 27 человек.

Список правительства был открыт в мае 2021 года. Тогда в него вошли США и Чехия. В июле 2022 года перечень расширили на дипмиссии Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. «Утвержденный правительством перечень не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться»,— говорится в сообщении правительства.

Российские власти ведут два перечня «недружественных» стран. Первый, который был открыт в 2021 году и в который сейчас была добавлена Норвегия, касается ограничений в отношении работы посольств. Второй список был составлен после реакции Запада на ввод Россией войск на Украину. Он касается финансовых вопросов. Норвегия была включена в этот перечень наряду с десятками других стран в марте 2022 года.

В апреле 2023 года МИД Норвегии объявил о высылке из страны 15 российских дипломатов. Осло назвал их офицерами разведки. В ответ на это РФ выслала десять норвежских дипломатов. Также 9 мая Норвегия отказала российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в совместном посещении мемориала советским морякам.

О расширении списков «недружественных» стран в 2022 году — в материале «Ъ» «Милые не дружат — только тешатся».