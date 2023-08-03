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Коммерсантъ FM
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Путин: российская обрабатывающая промышленность набирает ход

Президент Владимир Путин проводит совещание с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. В начале мероприятия он отметил сохранение занятости в отрасли и номинальный рост зарплат.

Владимир Путин во время совещания

Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин во время совещания

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вот эти два фактора — сохранение занятости и рост заработных плат — указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления»,— сказал господин Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля.

Президент рассказал, что в обрабатывающей промышленности работают около 10 млн человек — 14% от всех занятых в экономике. По его мнению, это «приличный уровень». Средний уровень зарплат, как отметил господин Путин, составляет 69,2 тыс. руб., он вырос на 20% по сравнению с прошлогодним уровнем в номинальном выражении. По итогам первого полугодия рост экономики в этом секторе составил 6,2%.

О росте экономики — в материале «Ъ» «Это было лето».

Леонид Уварчев

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