В России подешевеет спирт

Минфин подготовил проект приказа, согласно которому минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, будет установлена в размере 55 руб. за 1 литр безводного спирта. В настоящее время она составляет 68 руб. за литр.

В ведомстве объяснили, что решение о снижении минимальной цены на этиловый спирт принято в связи с падением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

4 июля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах правительства рассмотреть идею обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт. Говоря о необходимости ввести акциз на этиловый спирт, председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.

Милена Костерева