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Коммерсантъ FM
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В России подешевеет спирт

Минфин предложил понизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 руб. за литр

Минфин подготовил проект приказа, согласно которому минимальная цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, будет установлена в размере 55 руб. за 1 литр безводного спирта. В настоящее время она составляет 68 руб. за литр.

В ведомстве объяснили, что решение о снижении минимальной цены на этиловый спирт принято в связи с падением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году.

«Снижение минимальной цены позволит производителям этилового спирта более гибко адаптироваться к меняющейся конъюнктуре рынка вслед за снижением себестоимости такой продукции»,— говорится в сообщении на сайте министерства.

4 июля премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о планах правительства рассмотреть идею обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт. Говоря о необходимости ввести акциз на этиловый спирт, председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила предусмотреть субсидии для спирта, используемого в медучреждениях.

Милена Костерева

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