В Екатеринбурге на улице нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку

В Екатеринбурге местные полицейские обнаружили на одной из улиц города оставленную отцом пятилетнюю девочку, которая одна гуляла на улице поздно вечером.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области в своем официальном Telegram-канале, девочку по имени Соня обнаружили местные жители на улице Баумана, 51, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Они сразу же рассказали об этом силовикам. Девочка назвала полиции свое имя и возраст, однако не смогла ответить, где живет.

По словам очевидцев, мужчина, предположительно являющийся отцом девочки, оставил ее одну на детской площадке и пообещал, что «скоро вернется», однако в итоге не пришел за ребенком даже спустя длительное время. В настоящее время екатеринбургские правоохранители ведут розыск родителей девочки, сама она помещена в детский приют.

Александр Кислов