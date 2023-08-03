Число погибших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае увеличилось до шести

Минздрав Алтайского края сообщил, что число погибших при крушении вертолета Ми-8 увеличилось до шести, еще один человек, находившийся на борту воздушного судна, скончался в больнице.

«Скончалась еще одна пассажирка разбившегося вертолета, 63-летняя женщина. Мужчина, который также доставлен после крушения вертолета в Алтайский край, находится в стабильном состоянии, он получает полный объем медицинской помощи, находится в Центре термических поражений третьей горбольницы»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел 26 июля. На борту потерпевшего крушение вертолета находилось 16 человек, четверо из них погибли непосредственно на месте происшествия, еще один пассажир воздушного судна скончался позднее в больнице. Разбившийся на Алтае вертолет Ми-8 принадлежал авиакомпании «Алтай Авиа». В пресс-службе компании сообщили «Ъ», что находятся «в тесном контакте с органами власти для выяснения всех обстоятельств крушения». По факту крушения вертолета следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

Подробнее о крушении Ми-8 на Алтае читайте в материале «Ъ» «Вертолет попал на ЛЭП».

Александр Кислов