Директора организации в Удмуртии осудили за мошенничество с выплатами

В Удмуртии перед судом предстал 50-летний житель деревни Карашур, которого признали виновным в мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, сумма ущерба превысила 75 тыс. руб.

Установлено, что мужчина руководил коммерческой организацией и для получения субсидии представил в органы власти ложные сведения о работавших в компании лицах. На основании этого на банковский счет компании перечислили средства, которые он затем похитил.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок..