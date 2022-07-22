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Коммерсантъ FM
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Милые не дружат — только тешатся

Посольствам «недружественных» стран усложняют работу в России

Правительство РФ ужесточило меры в отношении ряда европейских стран, ранее признанных «недружественными»: Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии. Впредь некоторые из них смогут нанимать на работу в свои дипмиссии в России только ограниченное число сотрудников, а другим вообще придется обходиться без местного персонала. Ранее подобные ограничения действовали только в отношении двух стран из большого списка «недружественных» — США и Чехии, но информированные источники “Ъ” говорят, что постепенно ограничительные меры будут расширяться.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство РФ в пятницу опубликовало ряд решений, принятых 20 июля, среди которых оказалось и распоряжение №1998-р. Оно «актуализирует перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом». В список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия (в таком порядке).

Распоряжение принято в рамках реализации указа президента от 23 апреля 2021 года №243 «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Этот указ, напомним, предполагает ограничение вплоть до полного запрета для «недружественных государств» нанимать в свои посольства и консульства россиян и граждан третьих стран. Год назад полный запрет был введен в отношении дипмиссий США и Чехии. Вплоть до нынешней недели такие ограничения действовали только в отношении этих двух стран.

При этом 7 марта этого года, вскоре после начала российской военной операции на Украине, на которую западные страны ответили беспрецедентно жесткими санкциями, правительство РФ распоряжением №430-р утвердило «перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия». В него вошли 48 субъектов: Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), все государства—члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

Как расширялся список недружественных России стран

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Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия в этот мартовский перечень, получается, тоже вошли — как члены Евросоюза. Но он касался прежде всего финансовых вопросов и был составлен в рамках реализации указа президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». Напомним, согласно этому распоряжению, российские граждане, компании и госструктуры, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня «недружественных стран», могут расплачиваться по ним в рублях.

Позже, в начале апреля, в отношении 31 страны из этого списка, включая всех членов Евросоюза, указом президента «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств» был отменен упрощенный режим въезда в Россию для дипломатов, политиков и журналистов (см. “Ъ” от 4 апреля). Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии эти меры, соответственно, тоже коснулись.

Все последние месяцы дипломаты из стран, попавших в «большой», то есть мартовский, список «недружественных стран», в беседе с “Ъ” гадали, ограничится ли российская сторона в отношениях с ними переходом на рубли и отменой облегченного визового режима или же они повторят судьбу США и Чехии. Вопрос имел ключевое значение, поскольку эти диппредставительства почти всех своих административно-технических сотрудников традиционно нанимали в России. Напомним, из-за введенных властями РФ в прошлом году ограничений американцам пришлось уволить из посольства и консульств 182 гражданина РФ, то есть практически весь местный персонал — от водителей и садовников до переводчиков и бухгалтеров. Это сильно осложнило работу их дипмиссии.

Теперь под схожие ограничения попали еще пять стран. При этом в отношении них вводятся рестрикции разной степени жесткости.

Посольство Греции в России сможет нанимать 34 человека на месте, Дания — 20, Словакия — 16, Словения и Хорватия вообще не смогут нанимать местных сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принятие дополнительных мер в отношении этих государств объяснил «недружественными проявлениями» с их стороны. О чем именно идет речь, он не уточнил. Однако после ввода российских войск на Украину все эти государства объявили о высылке сотрудников посольств РФ, причем в достаточно большом количестве, особенно если учесть, что российские дипмиссии в этих странах были довольно компактными.

Так, Греция выслала 12 россиян (Россия ответила 8 высылками), Дания — 15 российских дипломатов (Россия выслала в ответ 7 датчан), Словакия — 35 граждан РФ (Россия — 4), а Хорватия — 24 человека (РФ — 5). Как видно в каждом из случаев, Россия высылала меньше иностранных дипломатов, но теперь дала их странам несимметричный ответ, запретив нанимать административно-технический персонал на месте.

Между тем в новом распоряжении правительства сказано, что этот перечень «не является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против российских представительств за рубежом, может расширяться». Об этом же “Ъ” сказали несколько источников в госструктурах РФ. По словам одного из них, «ни одно из враждебных действий в отношении России не останется без ответа», но меры могут приниматься с разным временным лагом.

Елена Черненко

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