В Алтайском крае установят бюсты погибших в ходе СВО Героев Российской Федерации

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко порекомендовал руководителям муниципалитетов установить бронзовые бюсты Героям Российской Федерации, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО). Рекомендация содержится в указе «Об увековечении памяти о погибших участниках специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации», изданном 1 августа.

В документе речь идет о погибших не только на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и «в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к району специальной военной операции».

В указе говорится, что эскиз бюстов должен быть согласован с министерством культуры Алтайского края. Финансовую помощь в его создании должно оказать министерство финансов.

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Валентин Романов