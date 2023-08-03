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Коммерсантъ FM
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ЦБ Индии одобрил 34 заявки от российских банков на открытие счетов в рупиях

Резервный банк Индии (Центральный банк, RBI) одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие специальных счетов в рупиях («востро») в 14 индийских коммерческих кредитных банковских структурах. Об этом сообщила государственный министр торговли и промышленности Индии Ануприя Патель.

«По состоянию на 2 июля RBI одобрил 34 заявки от разных российских банков на открытие спецсчетов в рупиях в 14 коммерческих банках Индии»,— рассказала на заседании в нижней палате госпожа Патель (цитата по BQ Prime).

«Востро» — это активно-пассивный счет, по которому ведутся операции на территории Индии в рупиях и осуществляется конвертация в рубли.

Ануприя Патель отметила, что из-за трудностей с оплатой на фоне санкций в отношении крупных российских банков, включая их отключение от SWIFT, пострадала торговля Индии с Россией. По ее словам, из-за санкций возникли проблемы со страховым и перестраховочным покрытием, логистикой, поскольку крупные судоходные и логистические компании не обслуживают грузы, следующие в Россию.

В связи с этим, по словам министра, правительство Индии предприняло ряд шагов не только для поддержания, но и для увеличения экспорта в Россию, осуществляя платежи в национальных валютах, плавно вводя в действие Международный транспортный коридор Север-Юг и Восточный морской коридор (Ченнаи-Владивосток).

За первые пять месяцев 2023 года товарооборот между Россией и Индией вырос в 3,8 раза и составил $27,1 млрд. ТАким образом, Россия впервые попала в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Однако 4 мая Reuters сообщало, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности России — он порождал торговый дисбаланс. Торговля между странами продолжается в американских долларах. По данным агентства, Москва хочет, чтобы ей платили в других валютах, в том числе в китайских юанях.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту. Он подтвердил информацию Reuters, что проблема взаиморасчетов между Москвой и Дели в рупиях существует, однако опроверг сведения о прекращении переговоров по этому вопросу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Милена Костерева

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