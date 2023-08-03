В Карелии два рецидивиста арестованы по подозрению в убийстве шести человек

Двое мужчин 37 и 38 лет, которых подозревают в убийстве шести человек в поселке Деревянное, отправлены под стражу. О ходе расследования доложили главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Республике Карелия.

Как пишет местное издание Daily Карелия, подозреваемыми по делу проходят 38-летний Максим Бочкарев и 37-летний Игорь Софонов. Максим Бочкарев отрицает свою вину.

В коридоре суда Игорь Сафонов заявил, что ранее участвовал в специальной военной операции. По словам жителей Деревянного, которые приводит Daily Карелия, после возвращения в поселок пил алкоголь и употреблял наркотики.

В ночь на 1 августа в двух домах Деревянного при тушении пожара были найдены тела пяти мужчин и одной женщины с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, подозреваемые пытались спрятать тела с помощью поджога. В момент совершения преступления они были в состоянии сильного опьянения, пишет Karelia News.

Ранее Максим Бочкарев и Игорь Софонов были судимы. По данным Karelia News, Софонов был судим по ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств), Бочкарев — по ст. 131 УК РФ (изнасилование), ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 158 УК РФ (кража), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 166 УК РФ (угон), ст. 213 УК РФ (хулиганство). По информации портала, они отбывали наказание в одной колонии.

Олеся Павленко