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Коммерсантъ FM
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В Карелии задержаны два рецидивиста по подозрению в убийстве шести человек

Сотрудники полиции Прионежского района Карелии задержали двоих ранее судимых мужчин в возрасте 37 и 38 лет по подозрению в убийстве шестерых человек в поселке Деревянное. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Следователи СУСК РФ по Карелии ходатайствуют об их заключении под стражу.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сегодня утром, 1 августа, в полицию Прионежского района Карелии поступило сообщение, что в доме в селе Деревянное при тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин с признаками насильственной смерти. Когда полицейские прибыли на место, то заметили дым, поднимающийся над соседним домом.

В одноэтажном бревенчатом строении полицейские обнаружили тела еще четверых граждан с ножевыми ранениями. По одной из версий, задержанные пытались скрыть следы совершенного преступления путем поджога.

«В кратчайшие сроки оперативники установили подозреваемых и задержали их. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 37 и 38 лет, которые в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения»,— уточнила госпожа Волк. По ее словам, причиной инцидента стал давний конфликт на бытовой почве.

МВД также опубликовало видео с опроса задержанных. На распространенных кадрах сотрудник полиции задает мужчине вопрос, знает ли он причину своего задержания. «Я не понимаю»,— ответил один из задержанных.

Пресс-служба следственного управления СК России по Республике Карелия сообщила, что в ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Милена Костерева

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