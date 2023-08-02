В Москве задержан мужчина, угрожавший пистолетом врачу поликлиники

Сегодня, 2 августа, вечером в поликлинике на улице Стромынка в Москве мужчина после ссоры начал угрожать врачу пистолетом. Затем он покинул здание и был задержан полицейскими. Пистолет оказался не боевым, а пневматическим.

Столичное ГУ МВД сообщило ТАСС, что информация о хулиганских действиях в медучреждении поступила в полицию в 19:30. Собеседник агентства сказал, что в ходе инцидента задержанный был трезв, от полицейских не скрывался.

При этом «РИА Новости» сообщает, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудница поста охраны в медучреждении сказала агентству, что мужчина с пистолетом сам вышел из поликлиники и зашел в травмпункт.

«Пациент подошел, говорит — вызовите полицию. Я вызвала полицию. И все»,— сказала она. После этого дебошир вышел из здания и пошел в сторону станции метро «Сокольники», сказала сотрудница охраны. Она сообщила, что не видела, как его задержали, а также не заметила в его руках пистолета.

Telegram-канал «112» сообщает, что задержанный 52-летний мужчина был судим за применение насилия в отношении представителя власти — в 2016 году он угрожал полицейскому саперной лопаткой.

Эрдни Кагалтынов