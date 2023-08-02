Европа запасает газ на Украине

Европейские компании возвращаются к активному использованию украинских подземных хранилищ газа, которое почти прервалось после начала военных действий. В июле на Украину на хранение передано около 589 млн кубометров, что стало самым высоким показателем с февраля 2022 года. Трейдеров привлекают крайне низкие ставки, а также ожидаемые высокие цены на газ в Европе зимой, притом что европейские ПХГ уже почти заполнены. Украина готова предложить иностранным компаниям до 10 млрд кубометров мощностей, и, по мнению аналитиков, закачка таких объемов вполне вероятна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Европейские трейдеры на фоне заполнения европейских газовых хранилищ более чем на 85% начали более активно использовать украинские ПХГ. В июле на Украину для хранения в режимах «таможенный склад» и short-haul (то есть в режиме реверса) было транспортировано около 589 млн кубометров газа — это самый высокий уровень с февраля 2022 года, сообщил 2 августа оператор ГТС Украины (ОГТСУ).

Основные объемы на территорию страны были ввезены для хранения трейдерами-нерезидентами через виртуальный реверс.

В том числе из Венгрии поступило 223,8 млн кубометров, из Молдавии — 142,9 млн кубометров, из Словакии — 119,6 млн кубометров, из Польши — 102,8 млн кубометров. Первые три страны сейчас получают в основном или исключительно российский газ как транзитом через Украину, так и по системе «Турецкий поток». К концу июля реверс достигал 9 млн кубометров в сутки, всего в июле через территорию Украины РФ прокачала 1 млрд кубометров газа.

После сокращения транзита российского газа через территорию Украины заполняемость ее крупнейших в Европе газовых хранилищ емкостью до 31 млрд кубометров оказалась под угрозой. Это создавало риски и для сохранения объема хранилищ, так как если ПХГ долгое время работают на непроектном уровне, то могут потерять свой объем. Украина предложила европейским компаниям использовать более 10 млрд кубометров свободных мощностей ПХГ, расположенных вблизи западной границы, заверив, что до конца 2024 года тарифы на хранение не изменятся. Тариф на закачку сейчас составляет около $6,8 за 1 тыс. кубометров, на отбор — $6,6 за 1 тыс. кубометров, хранение — $0,01 за 1 тыс. кубометров в сутки. Эти тарифы в разы ниже, чем в ПХГ Европы.

Сейчас высокие запасы газа в европейских ПХГ и слабый спрос привели к тому, что газ на континенте стало некуда девать.

Как пишет Bloomberg, поставки СПГ на континент в июле снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,6 млн тонн, что является минимумом с ноября 2021 года. Сокращение поставок вызвано снижением цен, которые с июля 2022 года опустились более чем на 80%, до $300 за 1 тыс. кубометров. Падение цен стимулирует европейских трейдеров запасать сырье на зиму, пользуясь большим спредом с зимними контрактами. Сейчас фьючерс на газ с поставкой в январе 2024 года на хабе TTF в Нидерландах торгуется на уровне €49 за 1 MВт•ч, тогда как сентябрьский фьючерс — лишь €28,9.

Режим «таможенного склада» позволял украинским и иностранным трейдерам закачивать газ, получаемый из ЕС, в украинские ПХГ без уплаты таможенных пошлин и НДС в течение трех лет с даты закачки, напоминает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Так, в 2020 году в таком режиме в украинские ПХГ было закачано 10,1 млрд кубометров, в 2021 году — 7,54 млрд кубометров. В начале 2022 года иностранные компании активно отбирали газ из украинских ПХГ, и к концу февраля объемы упали до менее чем 0,1 млрд кубометров.

В начале марта 2022 года власти Украины ввели ограничения на поставки газа за границу, в том числе и закачанного в режиме «таможенного склада», затем запрет был ограничен только газом «украинского происхождения».

Это привело к тому, что уже осенью 2022 года иностранные трейдеры начали возвращаться к использованию украинских ПХГ.

По оценкам господина Кондратьева, сейчас в них находится до 1,1 млрд кубометров иностранных трейдеров, из которых 0,8 млрд были закачаны в мае—июле. Он отмечает, что доведение объема до 10 млрд кубометров — амбициозная цель, но она вполне может быть выполнена, поскольку польские ПХГ уже заполнены на 89%, венгерские — на 79%, тогда как на Украине свободными остаются 75% мощностей ПХГ.

Татьяна Дятел