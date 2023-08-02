Премьер Канады Трюдо расходится с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписал с супругой Софи Грегуар-Трюдо соглашение о раздельном проживании, сообщает Associated Press со ссылкой на офис премьера. Они состояли в браке 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо

Фото: Justin Tang / The Canadian Press / AP

Соглашение о раздельном проживании, согласно законодательству Канады, не приравнивается к разводу. Оно предполагает, что супругам дается время на урегулирование отношений или некоторых вопросов, связанных с опекой над детьми и финансами. Основанием для развода может стать раздельное проживание в течение года.

Сегодня, 2 августа, днем Джастин Трюдо написал в X (бывший Twitter): «Софи и я хотели бы сообщить, что после множества многозначительных и сложных бесед мы приняли решение расстаться». Как сообщает The Globe and Mail, Софи Грегуар-Трюдо переедет в дом в Оттаве.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар-Трюдо состояли в браке с 2005 года. У них трое детей 9, 14 и 15 лет. В офисе премьера уточнили, что супруги «сосредоточены на воспитании детей». На следующей неделе они отправятся в совместный отпуск.