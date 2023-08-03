Кандидаты потянулись на выход

Мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский написал заявление об отказе от участия в выборах депутатов регионального заксобрания, в которых он ранее возглавлял территориальную группу от «Единой России». Свой демарш господин Боровский сопроводил резкой критикой главы регправительства Константина Зайцева, также баллотирующегося в депутаты и занимающего вторую строчку в областном списке партии. Мэр Саянска остался недоволен последними поправками в областной бюджет, связанными с распределением средств между муниципалитетами, он призвал губернатора Игоря Кобзева «не лоббировать Зайцева на пост спикера заксобрания». В минувший понедельник от участия в выборах отказался экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов, баллотировавшийся в депутаты по одномандатному округу от КПРФ. Его отказ также сопровождался критическими заявлениями в адрес обкома партии. Наблюдатели полагают, что громкое снятие с выборов господ Боровского и Кондрашова кардинально не повлияет на ход и результат избирательной кампании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Саянска Олег Боровский, отказываясь от участия в избирательной кампании, объяснил свое решение «личными причинами»

Фото: Сайт Администрации Саянск Мэр Саянска Олег Боровский, отказываясь от участия в избирательной кампании, объяснил свое решение «личными причинами»

Фото: Сайт Администрации Саянск

О снятии своей кандидатуры с выборов депутатов заксобрания Иркутской области мэр Саянска Олег Боровский сообщил 2 августа в своем Telegram-канале, разместив в нем фотографию соответствующего заявления в адрес областного избиркома. В документе господин Боровский, ссылаясь на положения регионального закона «О выборах депутатов заксобрания», указал «личные причины» в качестве отказа от дальнейшего участия в кампании. В избиркоме „Ъ“ подтвердили получение заявления, уточнив, что оно поступило в этот же день.

Мэр Саянска возглавлял территориальную группу №16 (в ее состав входят территории Саянска, Зиминского и Заларинского районов вместе с райцентрами) от партии «Единая Россия». Вторым номером в списке тергруппы был мэр Заларинского района Владимир Самойлович, третьим — председатель думы города Зима Галина Полынцева, замыкал список руководитель регионального исполкома «Единой России» Дмитрий Мясников, он же баллотируется на этой территории в качестве одномандатника.

Публикации заявления предшествовал еще один пост в Telegram-канале мэра, в котором он подверг резкой критике председателя регправительства Константина Зайцева, также баллотирующегося в депутаты заксобрания со второй позиции в общеобластном списке «Единой России», возглавляемом губернатором Игорем Кобзевым.

«Зайцев лоббирует Ангарск и Братск. Я рад за коллег. Им для развития, а нам хрен на это. Мало того, на лето без денег оставили, готовьтесь к зиме как хотите, заплатить нечем и т.д. Председателю насрать на это. Для нас денег нет!

Развиваться в области должны три города — Иркутск, Братск, Ангарск, а до нас дела нет.

И этого „чудака“ пророчат в спикеры! На хрена он такой нужен! Ну сколько можно это терпеть!!!!» — заявил господин Боровский (орфография сохранена).

В комментарии „Ъ-Сибирь“ господин Боровский пояснил, что его демарш связан с изменением договоренностей «между мэрами и правительством», «мэрами и партией», заключенных на старте выборной кампании. «Зайцев нам, мэрам, в конце весны со слезой на глазах говорил: „Потерпите это лето, денег нет, поищите резервы“. Уже в июне оказалось, что некоторым городам выделили по 100 млн руб. якобы за повышение налоговой базы. А вчера я узнал, что Братску и Ангарску выдали субсидию на три года в общем размере около 5 млрд руб. Эти города достойны развития, а Саянск, Тайшет, Черемхово и другие, получается, не достойны. Надеюсь, губернатор не станет в дальнейшем лоббировать Зайцева на пост спикера заксобрания»,— комментирует мэр Саянска.

Он также подчеркивает, что «не намерен ругаться с партией», «готов поддерживать кандидата-одномандатника на округе». Реакции «сверху» на свои заявления господин Боровский еще не получал: «Все молчат, хотя и уведомлял исполком партии, аппарат губернатора, управление по региональной политике. Вижу только опосредованную реакцию — критику через подконтрольные Telegram-каналы».

В правительстве Приангарья и в реготделении «Единой России» официально не комментируют произошедшее. Источник „Ъ“, близкий к партии, отмечает, что «Олег Валерьевич (Боровский.— „Ъ“) со свойственной ему харизмой в очередной раз привлек к себе внимание. Он не выступает против губернатора или партии, а борется за ресурс для Саянска. Да, не стесняется в методах, но у него есть цель, которой он будет добиваться. На результатах выборов на округе ситуация не отразится».

Несколькими днями ранее, 31 июля, об отказе от участия в выборах заявил и экс-мэр Иркутска, депутат заксобрания Виктор Кондрашов. Он баллотировался от КПРФ по одномандатному округу в одном из районов Иркутска. Свое снятие гос­подин Кондрашов сопроводил критикой в адрес обкома партии и фракции КПРФ в заксобрании, охарактеризовав эти структуры как «подчиненные клановым и семейным интересам».

«После отказа от участия в кампании разговаривал лично с Левченко (Сергей Левченко, депутат Госдумы, первый секретарь иркутского обкома КПРФ.— „Ъ“), высказал претензии. Он отнесся с недопониманием, мол, почему раньше я не говорил ничего. Но я уже насмотрелся и во фракции, где были случаи закулисных договоренностей с другими партиями, и в обкоме, где „прихожане“ служат только одному „пастырю“»,— заявил „Ъ“ господин Кондрашов.

В обкоме КПРФ ситуацию не комментируют. Региональные наблюдатели и источники, близкие к партии, указывают на любопытное совпадение — заявление Виктора Кондрашова о снятии совпало с приездом в Иркутск руководителя госкорпорации «Рос­тех» Сергея Чемезова. Основным конкурентом господина Кондрашова на округе от партии «Единая Россия» при этом является руководитель представительства «Ростеха» в Иркутской области Сергей Баляскин. «Стал ли отказ Кондрашова от выборов следствием каких-то договоренностей с „Ростехом“, остается только догадываться. Баляскин изначально считался фаворитом на округе, теперь результаты выборов становятся еще более предсказуемыми»,— отмечают наблюдатели.

Влад Никифоров, Иркутск