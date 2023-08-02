Евро поднимался до 103 руб., доллар — выше 94 руб. впервые с 28 марта 2022 года

Евро, доллар США и юань демонстрируют рост на Московской бирже к концу торговой сессии сегодня, 2 августа. Курс евро поднимался до 103 руб. впервые с 28 марта 2022 года, доллар впервые с той же даты превышает 94 руб., а юань торгуется выше 13 руб. впервые с 14 апреля 2022 года.

По состоянию на 18:50 мск курс евро составляет 102,89 руб. (+1,71 руб. по сравнению с закрытием вчерашних торгов), курс доллара — 94,07 руб. (+1,7 руб.), курс юаня — 13,04 руб. (+0,2 руб.).

Индекс Мосбиржи к концу торгов (18:54 мск) составил 3106,46 пункта. Со старта торгов показатель увеличился на 9,74 пункта. Лидерами роста нынешнего торгового дня стали компании «Русагро» (+2,93% с предыдущего закрытия), «Татнефть» (+1,88%) и «Сургутнефтегаз» (+1,53%).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

В конце прошлой недели индекс Московской биржи превысил 3000 пунктов впервые после начала военной операции на Украине. Вчера, 1 августа, был установлен новый рекорд — индекс превысил 3100 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года. Эксперты связывали это с девальвацией рубля, ростом цен на нефть, дивидендной политикой компаний и внешним фоном. Они прогнозируют, что к концу года индекс может достичь 3500 пунктов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Пункты вверх».

Эрдни Кагалтынов