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обновлено 21:17

Путин поручил доставить в библиотеки новых регионов более 2,5 млн книг

Путин: для библиотек в Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей закупят 2,5 млн книг

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил «максимально оперативно» доставить книги и учебники в библиотеки ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, в ближайшее время для библиотек новых регионов закупят и доставят более 2,5 млн экземпляров изданий. Среди книг — русская классическая литература, народные сказки, произведения Захара Прилепина.

Владимир Путин отметил, что это решение связано с приближающимся учебным годом, в начале которого у школьников уже должны быть все необходимые книги и учебники. Также он указал бесплатно подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам с произведениями классической литературы.

«И конечно, надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами, чтобы каждый желающий мог познакомиться с книжными новинками или вновь перечитать классику на русском языке, окунуться в мир хорошо знакомых литературных героев»,— сказал президент.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, библиотеки новых регионов в том числе получат книги Захара Прилепина, сборники русских народных сказок, а также «бессмертную классику — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Толстого, Чехова, стихи Гамзатова, военную поэзию Твардовского».

В ходе совещания Владимир Путин также заявил, что власти Украины и «их западные хозяева» проводят политику по «уничтожению всего русского». Также глава государств заявил, что попытки Украины и других стран проводить политику отмены русских писателей не имеют будущего.

Полина Мотызлевская

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