Электроника без намека

Активность зарубежных компаний на российском рынке с начала военных действий на Украине стала объектом пристального общественного внимания (см., например, “Ъ” от 9 августа), которое прямо влияет на их тактику. Большинство компаний, которые публично не объявляли об уходе, стараются работать очень осторожное, и зачастую узнать об их дальнейших планах можно только из намеков и косвенных данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Так, на портале HeadHunter, 8 августа подразделение Samsung (ООО «Самсунг электроникс рус компани»), которое отвечает за мобильные устройства, опубликовало вакансию менеджера по работе с ключевыми клиентами в правительстве с трудоустройством в Москве.

В описании сказано, что одним из показателей эффективности сотрудника станет выполнение плана продаж системы Samsung Knox — набор корпоративных решений для мобильной безопасности. Систему, в частности, можно настроить так, что сотрудник не сумеет скачать приложение или загрузить файл без разрешения администратора устройств. Knox интегрирована не только программным методом, но и на уровне аппаратной части, то есть «вшита» в смартфон или планшет.

Вакансия опубликована официально и открыто, но попытка выяснить, о чем именно идет речь, вызвала переполох. Предварительно в Samsung сказали, что объявление появилось по ошибке. На следующий день выяснилось, что ошибки нет, но речь идет исключительно о работе с правительством Узбекистана. Даже на HeadHunter регион работы сменился на Ташкент.

Вроде бы все выяснилось, поводов для заметки нет. Но есть косвенные данные. Так, мои источники на рынке отмечают, что на фоне заявлений ряда министерств о запрете использования техники Apple по причине ее небезопасности «усиление роли Samsung в этом сегмент может быть логичным». Смартфоны бренда российские власти закупали, например, полицейским для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции во время пандемии (см. “Ъ” от 20 апреля 2020 года).

Сами чиновники также были бы заинтересованы в альтернативе в виде Samsung, по крайней мере временно. Госсектору рекомендовано использовать отечественные смартфоны на ОС «Аврора», но их массовое производство пока не налажено, а функционал заметно ограничен.

В прямых официальных закупках новых значительных партий Samsung я сомневаюсь, вряд ли компания готова к таким рискам. Но продвижение тех или иных системных решений или платформ на парке, который, судя по наличию смартфонов и планшетов в магазинах, поступает в РФ регулярно, вполне возможно. Даже если курировать процесс будет топ-менеджер с рабочим местом в Ташкенте. Ну а что, там тепло.