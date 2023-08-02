Губернатор поручил отрегулировать работу общественного транспорта в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дал поручение наладить работу общественного транспорта в Ростове-на-Дону. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

«С учетом поступивших в эти дни обращений о проблемах в работе общественного транспорта, поручил главе администрации Ростова-на-Дону незамедлительно разобраться и принять меры для исправления ситуации»,— сообщил Василий Голубев.

Он отметил, что проблемы общественного транспорта в донской столице будут обсуждаться отдельно в первой половине августа.

Жалобы ростовчан вызваны изменениями в системе обслуживания городских маршрутов, которые вступили в силу с 1 августа, после заключения новых контрактов на пассажирские перевозки. Как писал портал «Ростовский городской транспорт», часть перевозчиков с начала месяца должна была увеличить количество автобусов и маршруток на линиях, обязать водителей носить униформу. Также изменилась часть маршрутов движения транспорта.

Горожане столкнулись с рядом проблем в связи с нововведениями. Как сообщил позже в своем Telegram-канале глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, семь компаний-перевозчиков не выпустили предписанное количество транспорта по 20-ти маршрутам. В адрес компаний администрацией города были направлены претензии.

«В случае неисполнения договорных обязательств, запустим процедуру одностороннего расторжения контрактов и включения перевозчиков в реестр недобросовестных поставщиков»,— написал Алексей Логвиненко.

После расторжения контрактов обслуживать маршруты будет муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс».

Анастасия Назарова