В Анапе обвиняемый в педофилии мужчина арестован на два месяца

Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для 49-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления сексуального характера в отношении двух девочек, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По информации суда и Следственного комитата России, ночью 29 июля обвиняемый — безработный житель Воронежской области — проник на территорию лагеря «Счастливое детство», зашел в спальню к детям и совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек. Мужчина был задержан сразу после инцидента.

При избрании ему меры пресечения суд принял во внимание, что мужчина не имеет постоянного места жительства на территории Краснодарского края, ведет бродяжнический образ жизни и может скрыться от органов следствия. Обвиняемый заключен под стражу до 29 сентября текущего года.

Анна Перова, Краснодар