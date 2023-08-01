В Анапе мужчина задержан по подозрению в педофилии

Следователь следственного управления СКР по Краснодарскому краю задержал 49-летнего мужчину, который подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила «Ъ» пресс-служба управления. По неофициальной информации, от действий педофила пострадали две девочки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. По данным нескольких Telegram-каналов, инцидент произошел в детском оздоровительном лагере «Счастливое детство» на Пионерском проспекте Анапы. Задержанный мужчина — безработный житель Воронежской области, ранее судимый за незаконное проникновение в жилище и незаконный оборот наркотиков.

Анна Перова, Краснодар