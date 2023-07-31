В Кудрово ввели в эксплуатацию проблемный многоквартирник в ЖК «Геометрия»

Прокуратура Ленинградской области сообщила, что при надзорном сопровождении ведомства был введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом («Зеленый дом») в ЖК «Геометрия» в городе Кудрово Всеволожского района.

«Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию проблемного многоквартирного дома ЖК "Геометрия"»,— говорится в сообщении.

Ранее, в связи с нарушением более чем на полгода сроков сдачи в эксплуатацию, завершение строительства объекта было поставлено на контроль областной прокуратуры. Им самостоятельно занимается СЗ «Ивестторг» (группа компаний «Инвестторг»).

По данным Фонда развития территорий (ФРТ), объект должны были сдать в четвертом квартале 2022 года. Всего до конца текущего года область планирует восстановить в правах около 12 тыс. граждан. 7 тыс. дольщиков получат квартиры, с 2,5 тыс. перезаключат договоры долевого участия в рамках процедуры передачи объекта привлеченному инвестору. Еще 3 тыс. получат компенсации.

В бюджете региона для решения проблемы обманутых дольщиков, как ранее заявлял губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, выделено 11 млрд рублей.

Согласно данным ФРТ, за первое полугодие 2023 года Ленобласть стала одним из лидеров по темпам восстановления прав дольщиков. За шесть месяцев из реестра исключили 15 долгостроев, расположенных в регионе.

Подробнее – в материале «Ъ-СПб» «Завершить начатое».

Андрей Кучеров

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