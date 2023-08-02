Суд ХМАО признал право военкоматов призывать граждан с бронью

Суды в Ханты-Мансийском автономном округе признали право военкоматов призывать на службу по мобилизации граждан с бронью. Поводом стал иск сотрудника управления по переработке газа «Сургутнефтегаза» Сергея Вахрамеева, которого в октябре 2022 года мобилизовали в вооруженные силы России.

Сергей Вахрамеев обратился в Сургутский городской суд с иском к военному комиссариату ХМАО и призывной комиссии Сургута и Сургутского района. Он указал, что находится в списке работников предприятия, на которых распространяется бронь от призыва. Истец также настаивал на наличие у него неврологического заболевания и ошибочности присвоения ему категории годности А.

Суд рассмотрел медицинские документы нефтяника и выявил, что до призыва мужчина не жаловался на состояние здоровья. Кроме того, суд подтвердил право граждан с бронью на отсрочку от призыва.

«Забронированные граждане, пребывающие в запасе, зачисляются на специальный воинский учет и освобождаются от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время на срок действия предоставленной отсрочки»,— говорится в решении суда.

Для оформления брони «Сургутнефтегаз» должен был составить список работников, которые могут получить бронь, взять у них под расписку документы воинского учета, заверить бланки извещений, сдать под расписку бланки спецвоинского учета и принести все документы в военный комиссариат. После этого работодатель должен был выдать сотрудникам удостоверение об отсрочке.

«Как следует из материалов административного дела, указанные требования по бронированию выполнены не были, на специальный учет он поставлен не был, то есть фактически на момент принятия оспариваемого решения бронь на него отсутствовала»,— указано в деле.

При этом суд подчеркнул, что бронь работника не освобождает его от военного призыва.

«Согласно пункту 5 Общего раздела указанных методических рекомендаций, бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки, так как для выполнения своих мобилизационных мероприятий военные комиссариаты вправе привлекать забронированных граждан»,— говорится в решении суда.

В результате иск Сергея Вахрамеева был отклонен. Апелляционная инстанция суда ХМАО оставила решение без изменений, оно вступило в законную силу. Истец может обжаловать апелляционное определение в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в течение шести месяцев.

Василий Алексеев, Екатеринбург