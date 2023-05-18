И бренд отечества им сладок

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» в августе планируют открыть универмаг, где будут представлено около 100 брендов российских дизайнеров. Для этого сейчас проводится реконструкция двух этажей ТРЦ общей площадью около 3 тыс. кв.м. Помимо продажи одежды и мебели, создатели площадки хотят организовать «фэшн-инкубатор» и проводить обучающие мероприятия. По мнению экспертов, подобные проекты могут быть перспективными для торговых центров после ухода зарубежных брендов.



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Во второй очереди крупнейшего в Екатеринбурге торгового центра «Гринвич» началась реконструкция. Как рассказал «Ъ-Урал» директор ТРЦ Дмитрий Сарапульцев, в августе на площади около 3 тыс. кв.м планируется открыть универмаг российских дизайнеров Hi-Light («Хайлайт»). Управляющим партнером проекта выступает Леонид Корысткин («Модная контора»). Как рассказал «Ъ-Урал» господин Корысткин, универмаг будет состоять из нескольких зон, где будут представлены российские фэшн-дизайнеры, хоум-дизайнеры, а также будет работать кофейня. Проект ориентирован на мидл-сегмент, инвестором выступает ТРЦ «Гринвич».

«Для молодых дизайнеров это более легкий порог входа. Арендовать площади в крупных ТРЦ им самим сложно. Здесь мы хотим развивать экологичный бизнес и создавать условия фэшн-инкубатора. Контент, фотосъемки, развитие интернет-магазина, продвижение — это все мы берем на себя. От дизайнеров требуется лишь творчество, то есть их коллекции»,— рассказал Леонид Корысткин, пояснив, что с дизайнерами будут заключаться договоры комиссии.

Всего в универмаге планируют разместить около 100 брендов.

С частью дизайнеров уже заключены договора, они приступили к отшиву коллекций и готовятся к открытию. Помимо продажи товаров, на площадке хотят проводить тематические и обучающие мероприятия.

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Развитие торговых пространств с российскими дизайнерами после ухода части зарубежных брендов стало трендом в России, отметил управляющий партнер. «За год продажи российских фэшн-дизайнеров выросли в три раза в целом по стране. Сейчас в России есть около шести подобных проектов. Один из самых успешных — Trend Island в Москве»,— добавил Леонид Корысткин. Он отметил, что средний срок окупаемости данного проекта для инвестора составит около трех лет.

Торгово-развлекательный центр «Гринвич» принадлежит бизнесменам Константину Погребинскому и Игорю Заводовскому (также владеют ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге). Первая очередь ТРЦ была построена в октябре 2004 года, сейчас действуют пять очередей, которые объединены в единое пространство. Общая площадь ТРЦ составляет около 300 тыс. кв.м. Согласно данным сайта ТРЦ, в «Гринвиче» располагаются около 300 магазинов, кинотеатр, фуд-маркет, гипермаркет, рестораны и др. В день торговый центр посещают в среднем 52 тыс. человек, в месяц — 1,5 млн. С начала СВО ТЦ покинули многие иностранные бренды.

Создатель бренда Yulia Skalatskaya Юлия Скалатская считает, что проекты, где есть трафик и концептуальная задумка, действительно положительно влияют на развитие бизнеса. По словам создателя бренда ANA cashmere&silk Анны Невзоровой, подобные форматы помогают дизайнерам почувствовать работу в рознице с малыми вложениями.

«Но есть и обратная отрицательная сторона — сложнее донести ценности бренда для новой аудитории, которая только знакомится с дизайнером. Наша ниша — сегмент высокого класса. В проект “Гринвича” мы пока не встаем»,— рассказала «Ъ-Урал» Анна Невзорова.

Ранее в Екатеринбурге свердловский областной фонд предпринимательства реализовал проект «Имена» — мультибрендовый бутик в ТРЦ Veer Mall, где представлены товары уральских дизайнеров. Сейчас там представлены 15 брендов. Как заявлялось ранее, общая выручка бутика за январь–март этого года составила более 1,1 млн руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что подобные проекты сегодня перспективны. «Мы понимаем, что после ухода ряда международных брендов, фэшн-сегмент несколько ослабел и даже с учетом активного развития крупнейших российских сетей и фэшн-групп, важно усилить и расширить ассортиментное предложение. Это может быть перспективная история, с учетом роста интереса к российским дизайнерам»,— резюмировал господин Бурмистров.

Мария Игнатова