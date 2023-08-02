Фото дня: 2 августа

Празднование дня ВДВ в Москве, матч Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Энсинитас, США. Серфингисты катаются на волнах Фото: Reuters / Mike Blake Рим, Италия. Папа римский Франциск отправляется в Португалию на празднование Всемирного дня молодежи Фото: Reuters / Yara Nardi Буэнос-Айрес, Аргентина. Защитник футбольного клуба «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчес лежит на поле из-за травмы колена во время матча против «Флуминенсе» в 1/16 Кубка Либертадорес Фото: Ivan Fernandez / AP Москва. Посетители XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Десантники участвуют в праздничном марше в честь дня ВДВ на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Энсинитас, США. Серфингисты катаются на волнах Фото: Reuters / Mike Blake Рим, Италия. Папа римский Франциск отправляется в Португалию на празднование Всемирного дня молодежи Фото: Reuters / Yara Nardi Буэнос-Айрес, Аргентина. Защитник футбольного клуба «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчес лежит на поле из-за травмы колена во время матча против «Флуминенсе» в 1/16 Кубка Либертадорес Фото: Ivan Fernandez / AP Москва. Посетители XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Москва. Десантники участвуют в праздничном марше в честь дня ВДВ на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото