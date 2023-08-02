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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 2 августа

Запоминающиеся кадры среды

Празднование дня ВДВ в Москве, матч Кубка Либертадорес в Буэнос-Айресе и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Энсинитас, США. Серфингисты катаются на волнах

Энсинитас, США. Серфингисты катаются на волнах

Фото: Reuters / Mike Blake

Рим, Италия. Папа римский Франциск отправляется в Португалию на празднование Всемирного дня молодежи

Рим, Италия. Папа римский Франциск отправляется в Португалию на празднование Всемирного дня молодежи

Фото: Reuters / Yara Nardi

Буэнос-Айрес, Аргентина. Защитник футбольного клуба «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчес лежит на поле из-за травмы колена во время матча против «Флуминенсе» в 1/16 Кубка Либертадорес

Буэнос-Айрес, Аргентина. Защитник футбольного клуба «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчес лежит на поле из-за травмы колена во время матча против «Флуминенсе» в 1/16 Кубка Либертадорес

Фото: Ivan Fernandez / AP

Москва. Посетители XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе

Москва. Посетители XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Десантники участвуют в праздничном марше в честь дня ВДВ на Красной площади

Москва. Десантники участвуют в праздничном марше в честь дня ВДВ на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Энсинитас, США. Серфингисты катаются на волнах

Фото: Reuters / Mike Blake

Рим, Италия. Папа римский Франциск отправляется в Португалию на празднование Всемирного дня молодежи

Фото: Reuters / Yara Nardi

Буэнос-Айрес, Аргентина. Защитник футбольного клуба «Архентинос Хуниорс» Лучано Санчес лежит на поле из-за травмы колена во время матча против «Флуминенсе» в 1/16 Кубка Либертадорес

Фото: Ivan Fernandez / AP

Москва. Посетители XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Десантники участвуют в праздничном марше в честь дня ВДВ на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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