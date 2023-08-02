С начала года число самозанятых в России увеличилось на 23%

Число самозанятых в России с начала 2023 года увеличилось на 23%, составив 8,06 млн человек по итогам июля. При этом начисленные им налоги и выручка за последний месяц сократились, следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

В июле самозанятым начислили 4,99 млрд руб. налогов. Это на 125,6 млн руб. меньше начислений от показателей июня. По выплатам от физических лиц наблюдается снижение на 136 млн руб., до 1,354 млрд руб. От юридических лиц зафиксирован рост выплат на 10,6 млн руб., до 3, 636 млрд руб.

Выручка самозанятых за июль сократилась на 2,2 млрд руб. по сравнению с показателем на конец июня и составила 108,72 млрд руб. Выручка по выплатам от юридических лиц увеличилась на 320 млн руб., примерно до 68,85 млрд руб., от физических лиц сократилась на 2,5 млн руб., до 39,87 млрд руб.

Самые распространенные отрасли среди самозанятых с октября 2020 года: услуги ремонта (576,3 тыс.), автоперевозки (483,6 тыс.), IT (366,9 тыс.) и услуги красоты (297,05 тыс.). Наибольшее количество самозанятых — 1,416 млн — зарегистрировано в Москве. В Московской области — 572,36 тыс. самозанятых, Санкт-Петербурге — 525,8 тыс., в Краснодарском крае — 386,5 тыс.

Специальный налоговый режим для самозанятых действует в России с 1 января 2019 года. Изначально он вводился в экспериментальном формате в нескольких регионах, с 1 июля 2020-го его распространили по всей стране. Налоговая ставка составляет 4% от дохода для физлиц и 6% для юрлиц.