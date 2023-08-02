Суд признал мажоритарного акционера АО «Ростовводоканал» Станислава Светлицкого банкротом

Основатель и акционер АО «Евразийский» (компания владеет 75% акций ростовского водоканала) Станислав Светлицкий 1 августа признан банкротом по решению арбитражного суда Тверской области. Соответствующий акт опубликован в картотеке суда. Суд также удовлетворил ходатайство должника о введении в отношении него процедуры реализации имущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В сентябре 2022 года Станислав Светлицкий подал в суд иск о признании себя банкротом. Заявитель указал, что имеет задолженность в размере 6,8 млрд руб., но не может ее погасить из-за отсутствия средств. Несмотря на то, что кредиторы Станислава Светлицкого — банк «Народный кредит» и АМБ Банк неоднократно ходатайствовали об отложении разбирательства, суд все-таки признал совладельца «Евразийского» банкротом.

Как сообщалось ранее, Станислав Светлицкий был арестован в 2016 году по обвинению в мошенничестве и хищении банковских средств. В 2020 году он был осужден на 12 лет. Пролетарский суд Ростова принял решение об изъятии имущества предпринимателя и реализации его в счет возмещения ущерба государству. Акции АО «Ростовводоканал», принадлежащие осужденному были выставлены на торги. Начальная продажная цена бумаг «Евразийского» суммарно по двум лотам составляла 881 млн руб., бумаги «Ростовводоканала» предложили за 1,16 млрд руб. Но аукцион так и не состоялся, потому что через суд Станислав Светлицкий добился переоценки стоимости пакета акций.

Анастасия Назарова