Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» и его главу Анну Ривину за отсутствие маркировки иноагентов

Тверской районный суд Москвы оштрафовал центр «Насилию.нет» (признан Минюстом иностранным агентом) и его главу Анну Ривину (также признана иностранным агентом) из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях. Как уточнили «Медиазоне» (признана иностранным агентом) в пресс-службе суда, размер штрафа для центра составил 300 тыс. руб., для госпожи Ривиной — 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Ривина (признана иностранным агентом)

Фото: «Насилию.нет» Анна Ривина (признана иностранным агентом)

Фото: «Насилию.нет»

Согласно картотеке суда, центр «Насилию.нет» и Анну Ривину признали виновными в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Решение о штрафе центру вынесли 11 июля, а госпоже Ривиной — вчера, 1 августа.

В обоих случаях поводом для протоколов стали четыре поста в Telegram-канале центра — от 8, 21 и 23 марта и 12 апреля. «Медиазона» отмечает, что три поста были удалены, в настоящее время в Telegram-канале сохранился только пост от 21 марта (с маркировкой иностранного агента). В публикации рассказывается история женщины, на которую муж оказывал психологическое давление и держал в финансовой зависимости.

Несмотря на то что постановления суда были вынесены с разницей в три недели, их тексты практически полностью совпадают, отмечает «Медиазона». Ко второму протоколу Роскомнадзор приложил только приказ о вступлении Анны Ривиной в должность директора центра.

Минюст внес Анну Ривину в реестр иноагентов 10 февраля 2023 года. Основанный ею центр «Насилию.нет», оказывающий помощь пострадавшим от домашнего насилия, ведомство признало иноагентом еще в 2020 году.