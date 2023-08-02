Верховный суд признал законным приговор журналисту Ивану Сафронову

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса», спецкорреспонденту «Ъ» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Он был осужден на 22 года колонии строгого режима за государственную измену (ст. 275 УК РФ).

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Иван Сафронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Приговор суда оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения»,— сказал судья. О постановлении суда сообщают госагентства. Они отмечают, что заседание было закрытым, журналистов пригласили лишь на оглашение решения.

Приговор Ивану Сафронову был вынесен в сентябре 2022 года. В силу он вступил в декабре того же года, после того, как апелляция отказалась отменить или хотя бы смягчить приговор. В феврале 2023 года стало известно, что журналиста этапировали в колонию ИК-7 в селе Арейское под Красноярском.

Адвокаты говорили, что работа над текстом направленного в ВС РФ документа шла непросто. Для составления жалобы Дмитрий Катчев и его коллега Даниил Никифоров в мае ездили в колонию к Сафронову, но им разрешили встречаться только в помещении для краткосрочных свиданий, причем исключительно через стекло, а обмен документами шел через сотрудника ФСИН.

Также до последнего было не ясно, в каком формате в заседании будет принимать участие сам осужденный — будут ли его этапировать из колонии, или он выступит дистанционно по видео-конференц-связи.

Подробности — в материале «Ъ» «Иван Сафронов дошел до последней инстанции».

Лаура Кеффер