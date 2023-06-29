Иван Сафронов дошел до последней инстанции

На 2 августа Верховный суд России (ВС РФ) назначил рассмотрение кассационный жалобы на приговор бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Журналист, приговоренный к 22 годам заключения за госизмену, просит отменить судебное решение как незаконное, необоснованное и несправедливое. При этом формат участия в разбирательстве осужденного, находящегося в колонии под Красноярском, пока не ясен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Сафронов просит отменить свой приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иван Сафронов просит отменить свой приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно информации из базы данных ВС РФ, рассмотрение кассационной жалобы Ивана Сафронова назначено на 2 августа. Как пояснил “Ъ” один из его адвокатов Дмитрий Катчев, пока не ясно, в каком формате в нем будет принимать участие сам осужденный к 22 годам лишения свободы строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ) журналист. По его словам, этот вопрос находится «на усмотрении суда». То есть заключенного могут как этапировать из ИК-7 в селе Арейское под Красноярском, так и провести заседание с его участием дистанционно по видео-конференц-связи или даже вовсе без него.

При этом адвокаты считают, что вообще присутствие в той или иной форме их подзащитного в слушаниях не более чем формальность.

«Фактически участие Ивана в заседании будет ограничено только одной минутой, когда суд спросит его, поддерживает ли он свою кассационную жалобу»,— сообщил господин Катчев, особо отметив, что этапирование заключенного в Москву для личного присутствия в зале ВС может занять до двух недель в не самых комфортабельных условиях тюремного вагона с задержкой на «пересылках» при изнуряющей летней жаре. Защитники отмечают, что сам текст кассационной жалобы занял около 20 листов убористого текста, в котором приводятся ранее уже звучавшие в апелляционной инстанции данные о незаконности, нарушении норм УПК, необоснованности и несоответствии выводов материалам дела вынесшего обвинительный приговор Мосгорсуда.

Защитники отрицающего свою вину Ивана Сафронова, естественно, надеются на благополучный для их клиента исход рассмотрения, но, исходя из сложившейся практики и самого характера уголовного дела, отмечают, что будут удивлены, если приговор Мосгорсуда, уже «устоявший» в апелляционной инстанции, претерпит изменения.

Отдельно адвокаты отмечают, что сама работа над текстом направленного в ВС РФ документа шла очень непросто и они столкнулись с непредвиденными проблемами.

Как рассказывал “Ъ”, для составления жалобы Дмитрий Катчев и его коллега Даниил Никифоров ездили в мае в колонию к своему клиенту. Однако им предложили встречаться только в помещении для краткосрочных свиданий, причем исключительно через стекло, а обмен документами разрешили только через сотрудника ФСИН. По словам юристов, это противоречило положениям УИК о беспрепятственном и конфиденциальном общении защитников и доверителя, но им в ответ заявили, что других помещений нет, а сам Иван Сафронов — «осужденный опасный преступник и стекло необходимо для безопасности адвокатов». В итоге, как поясняли представители защиты, «учитывая специфику дела», через надзирателя они документы передавать не решились. А проекты жалобы им пришлось прикладывать к стеклу, чтобы Иван Сафронов мог их изучить. Свои комментарии и поправки он давал таким же образом. Текст жалобы Иван Сафронов полностью поддержал.

Правда, чуть позже появились сообщения, что осужденного по неизвестным причинам поместили в штрафной изолятор. Защите об этом стало известно из открытых источников: попав в ШИЗО, экс-журналист опять же по неизвестной причине через некоторое время оказался в медсанчасти и оттуда через онлайн-сервис «ФСИН-письмо» сообщил знакомым о проблемах и возможном скором возвращении в ШИЗО. «В самое ближайшее время мы собираемся в Красноярск, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации»,— заверил “Ъ” господин Катчев.

Сергей Сергеев