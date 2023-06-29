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Иван Сафронов дошел до последней инстанции

Жалобу на приговор журналисту за госизмену рассмотрит Верховный суд

На 2 августа Верховный суд России (ВС РФ) назначил рассмотрение кассационный жалобы на приговор бывшему спецкору “Ъ” и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову. Журналист, приговоренный к 22 годам заключения за госизмену, просит отменить судебное решение как незаконное, необоснованное и несправедливое. При этом формат участия в разбирательстве осужденного, находящегося в колонии под Красноярском, пока не ясен.

Иван Сафронов просит отменить свой приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый

Иван Сафронов просит отменить свой приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Иван Сафронов просит отменить свой приговор как незаконный, необоснованный и несправедливый

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно информации из базы данных ВС РФ, рассмотрение кассационной жалобы Ивана Сафронова назначено на 2 августа. Как пояснил “Ъ” один из его адвокатов Дмитрий Катчев, пока не ясно, в каком формате в нем будет принимать участие сам осужденный к 22 годам лишения свободы строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ) журналист. По его словам, этот вопрос находится «на усмотрении суда». То есть заключенного могут как этапировать из ИК-7 в селе Арейское под Красноярском, так и провести заседание с его участием дистанционно по видео-конференц-связи или даже вовсе без него.

При этом адвокаты считают, что вообще присутствие в той или иной форме их подзащитного в слушаниях не более чем формальность.

«Фактически участие Ивана в заседании будет ограничено только одной минутой, когда суд спросит его, поддерживает ли он свою кассационную жалобу»,— сообщил господин Катчев, особо отметив, что этапирование заключенного в Москву для личного присутствия в зале ВС может занять до двух недель в не самых комфортабельных условиях тюремного вагона с задержкой на «пересылках» при изнуряющей летней жаре. Защитники отмечают, что сам текст кассационной жалобы занял около 20 листов убористого текста, в котором приводятся ранее уже звучавшие в апелляционной инстанции данные о незаконности, нарушении норм УПК, необоснованности и несоответствии выводов материалам дела вынесшего обвинительный приговор Мосгорсуда.

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Защитники отрицающего свою вину Ивана Сафронова, естественно, надеются на благополучный для их клиента исход рассмотрения, но, исходя из сложившейся практики и самого характера уголовного дела, отмечают, что будут удивлены, если приговор Мосгорсуда, уже «устоявший» в апелляционной инстанции, претерпит изменения.

Отдельно адвокаты отмечают, что сама работа над текстом направленного в ВС РФ документа шла очень непросто и они столкнулись с непредвиденными проблемами.

Как рассказывал “Ъ”, для составления жалобы Дмитрий Катчев и его коллега Даниил Никифоров ездили в мае в колонию к своему клиенту. Однако им предложили встречаться только в помещении для краткосрочных свиданий, причем исключительно через стекло, а обмен документами разрешили только через сотрудника ФСИН. По словам юристов, это противоречило положениям УИК о беспрепятственном и конфиденциальном общении защитников и доверителя, но им в ответ заявили, что других помещений нет, а сам Иван Сафронов — «осужденный опасный преступник и стекло необходимо для безопасности адвокатов». В итоге, как поясняли представители защиты, «учитывая специфику дела», через надзирателя они документы передавать не решились. А проекты жалобы им пришлось прикладывать к стеклу, чтобы Иван Сафронов мог их изучить. Свои комментарии и поправки он давал таким же образом. Текст жалобы Иван Сафронов полностью поддержал.

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Правда, чуть позже появились сообщения, что осужденного по неизвестным причинам поместили в штрафной изолятор. Защите об этом стало известно из открытых источников: попав в ШИЗО, экс-журналист опять же по неизвестной причине через некоторое время оказался в медсанчасти и оттуда через онлайн-сервис «ФСИН-письмо» сообщил знакомым о проблемах и возможном скором возвращении в ШИЗО. «В самое ближайшее время мы собираемся в Красноярск, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации»,— заверил “Ъ” господин Катчев.

Сергей Сергеев

Фотогалерея

Дело Ивана Сафронова

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ&lt;br> На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов) &lt;br> На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации» &lt;br> На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста&lt;br> На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист» &lt;br> 27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

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Иван Сафронов был задержан по дороге на работу 7 июля 2020 года по подозрению в госизмене

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца. Иван Сафронов был помещен в СИЗО «Лефортово»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По версии ФСБ, озвученной адвокатами журналиста, в 2017 году господин Сафронов якобы передал спецслужбам Чехии информацию о поставках оружия из России в Африку и действиях военных РФ на Ближнем Востоке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В поддержку Ивана Сафронова выступили многие журналисты и общественные деятели, которые в день его задержания провели серию одиночных пикетов у здания ФСБ
На фото: корреспондент «Ъ» Александр Черных на Лубянке

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Всех участников пикетов, около 30 человек, задержали. Среди них были журналисты «Ъ», «Ведомостей», «Проекта» и Reuters, правозащитники из «Трансперенси Интернешнл Россия» (организация внесена в реестр иноагентов)
На фото: задержание телеведущей Ксении Собчак

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сам Иван Сафронов вину не признал и связывал свой арест с журналистской деятельностью. Доступа к гостайне он не имел

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Расследованием дела Сафронова занялся следователь ФСБ Александр Чабан

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

13 июля журналисту предъявили обвинение в госизмене. «Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время», — пояснил адвокат Иван Павлов (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В это время у СИЗО «Лефортово» собралось несколько десятков человек, пришедших поддержать журналиста. Более 10 человек были задержаны и позже оштрафованы за футболки с надписью в поддержку Ивана Сафронова, которые в полиции сочли «средством агитации»
На фото: задержание специального корреспондента «Коммерсанта» Ольги Алленовой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

16 июля Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрел апелляцию на арест Ивана Сафронова и признал его законным

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Заседание прошло в закрытом от публики режиме, родственников и журналистов допустили только на оглашение постановления

Фото: Коммерсантъ

Перед заседанием суда главные редакторы крупных российских СМИ подписали личные поручительства или положительные характеристики в отношении Сафронова. Среди них были руководители «Коммерсанта», «Ведомостей», «Новой газеты», The Bell, РБК, Forbes и «Дождя» (внесен в реестр СМИ-иноагентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

18 августа в Сахаровском центре в Москве прошел благотворительный аукцион в поддержку Ивана Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Его друзьям и коллегам далось собрать более 300 тыс. руб. С молотка ушло более 40 лотов: книги, подшивки заголовков, плакаты и рисунки. Аукцион вели журналисты Евгения Волгина, Шамиль Идиатуллин (слева) и Глеб Черкасов

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

1 сентября в Москве прошла кампания по подаче обращений в приемную президента России Владимира Путина в поддержку Ивана Сафронова. Десятки людей пришли и подали обращения в приемную или сделали это онлайн

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

До 1 сентября адвокат Иван Павлов (слева; признан в РФ иноагентом) оставлялся единственным из пяти защитников Ивана Сафронова, кого следствие не успело ограничить в праве разглашать информацию по делу. Однако затем следователь предупредил и его об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова до 7 декабря. Родственников и друзей журналиста пустили в зал, однако затем суд принял решение о заседании в закрытом режиме

Фото: Коммерсантъ

Следователь Александр Чабан (на фото слева) сослался на то, что в деле о нарушении государственной тайны есть документы, которые эту тайну и составляют

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

15 сентября Мосгорсуд признал законным продление ареста Ивана Сафронова до декабря. Заседание вновь проходило в закрытом режиме: журналистов и родственников пустили только на оглашение решения. 30 ноября арест был снова продлен до 7 марта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Ивана Сафронова до сих пор не ознакомили с материалами, которые он якобы передал спецслужбам Чехии. По словам адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом), следователь отказался разъяснить суть обвинения, потому что «не так понял» поданное 9 сентября ходатайство господина Сафронова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

2 марта 2021 года Лефортовский суд по просьбе следствия продлил арест до 7 мая. Заседание суда проходило в закрытом режиме. Разрешили прийти только двум близким — невесте Ксении Мироновой (на фото) и сестре Ирине Сафроновой

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

24 июня адвокат Дмитрий Катчев сообщил, что следователь Александр Чабан (на фото) предлагал господину Сафронову пойти на сотрудничество в обмен на звонок матери, но он предложение не принял. По словам адвоката, до ареста Иван Сафронов звонил матери несколько раз в день, это общение для него имеет большое значение

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

29 июня адвокаты Ивана Сафронова заявили отвод следователю Александру Чабану. Юристы из правозащитной организации «Команда 29» (ныне ликвидирована) посчитали его заказчиком уголовного преследования адвоката Ивана Павлова (внесен в реестр иноагентов), а также заявили, что он оказывал давление на его подзащитных

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

30 июня Мосгорсуд продлил срок ареста Ивана Сафронова на три месяца — до 7 октября. В этот раз поданное следствием ходатайство рассматривал уже не Лефортовский суд, а вышестоящая инстанция. На оглашение решения в зал суда пустили только семерых человек — родных и друзей журналиста
На фото: сестра Ивана Сафронова Ирина (справа) и журналистка Александра Джорджевич возле здания суда

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Сафронов твердо решил, что не пойдет на сделку со следствием. Он твердо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому»,— сказал адвокат журналиста Дмитрий Катчев

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

В июле 2021 года адвоката Ивана Павлова (признан иноагентом) обвинили в незаконной публикации данных предварительного расследования. По решению суда защитнику журналиста было запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного дела, а также пользоваться всеми видами связи. Впоследствии адвокат обжаловал это решение и покинул Россию

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На заседании 7 октября арест Ивана Сафронова был продлен до января. Несмотря на апелляционную жалобу и ходатайство адвоката Дмитрия Талантова, решение осталось в силе

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист»
27 декабря, в очередной раз отклонив жалобу защиты на продление ареста, суд оставил Ивана Сафронова в СИЗО до 7 апреля 2022 года

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В апреле Иван Сафронов и его защитники получили право изучить засекреченные материалы дела в Мосгорсуде. «Будем дочитывать, то, что не дочитали, и вспоминать то, что подзабыли», — пояснял адвокат Даниил Никифоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 июня 2022 года адвокат Дмитрий Талантов был задержан по подозрению в фейках о российской армии. На суде он заявил, что не писал ничего предосудительного в соцсетях. По словам защиты, на закрытом заседании «никаких секретных сведений» оглашено не было. Сейчас адвокат Ивана Сафронова находится в СИЗО

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

30 августа 2022 года на прениях в Мосгорсуде представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов (на фото) потребовал приговорить Ивана Сафронова к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев

Сам Иван Сафронов, которому перед началом заседания 30 августа прокурор якобы предложил сделку в виде 12-летнего срока взамен на признание вины, сказал, что «честь дороже свободы». Адвокаты попросили «тройку» судей полностью оправдать их подзащитного, так как и свидетели обвинения подтвердили на допросах, что никакой госизмены не было

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

«Сначала оперативники, а затем следователи пытались подвести мою журналистскую работу под уголовную статью, срок наказания по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Все, что пыталось сделать следствие,— это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа. Изучив все, что мне инкриминировало следствие, я могу однозначно утверждать: мое уголовное преследование напрямую связано с моей журналистской работой»,— заявил Иван Сафронов в последнем слове

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

5 сентября Ивана Сафронова признали виновным по делу о госизмене. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. руб.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Адвокаты Даниил Никифоров (в центре) и Дмитрий Катчев (справа) намерены обжаловать приговор во всех судебных инстанциях, утверждая, что сведения, которыми располагал Иван Сафронов, были получены из открытых источников

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

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