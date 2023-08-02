Правительство расширило список российских программ для обязательной предустановки

Правительство утвердило перечень российских программ, обязательных для предустановки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщают госагентства. Часть списка, касающуюся телевизоров, расширили с 13 до 19 пунктов. В него включили онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.

Согласно документу, вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен». Кроме того, Rutube сменил OK Live (в документе на 2023 год Rutube был в разделе предустановки на смарт-ТВ, а теперь его включили в два раздела — для телевизоров и для смартфонов). Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2024 года.

Закон об обязательной предустановке российских программ действует с апреля 2021 года. Отбором приложений занимается Минцифры. Для предустановки выбирают наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ). О том, что положение, обязывающее продавать умные телевизоры в России только с предустановленным магазином приложений RuStore (разрабатывается VK), решили убрать, «Ъ» сообщал в июле.

Подробности — в материале «Ъ» «VK не светит голубой экран».

Лаура Кеффер