Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство расширило список российских программ для обязательной предустановки

Правительство утвердило перечень российских программ, обязательных для предустановки на мобильные телефоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщают госагентства. Часть списка, касающуюся телевизоров, расширили с 13 до 19 пунктов. В него включили онлайн-кинотеатры Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.

Согласно документу, вместо «Новости Mail.ru» в качестве новостного агрегатора указан «Дзен». Кроме того, Rutube сменил OK Live (в документе на 2023 год Rutube был в разделе предустановки на смарт-ТВ, а теперь его включили в два раздела — для телевизоров и для смартфонов). Обновленный перечень вступит в силу с 1 января 2024 года.

Закон об обязательной предустановке российских программ действует с апреля 2021 года. Отбором приложений занимается Минцифры. Для предустановки выбирают наиболее популярные приложения с аудиторией не менее 500 тыс. пользователей (за исключением отдельных классов программ). О том, что положение, обязывающее продавать умные телевизоры в России только с предустановленным магазином приложений RuStore (разрабатывается VK), решили убрать, «Ъ» сообщал в июле.

Подробности — в материале «Ъ» «VK не светит голубой экран».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...