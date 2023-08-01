В Петербурге объем выдачи кредитов по ипотеке за полгода составил 151 млрд рублей

Объем выдачи ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья в Санкт-Петербурге за первое полугодие 2023 года достиг общей суммы 151,47 млрд рублей. Такие цифры приводит в своем отчете Центробанк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Также стало известно о количестве выданных ипотечных кредитов в единицах. За шесть месяцев текущего года петербуржцы оформили 29 472 ипотечных займа.

В целом по России в июне активность в ипотечном сегменте розничного кредитования достигла максимума с начала года. Кредитные организации предоставили 167,8 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 626,7 млрд рублей против 157,8 тыс. рублевых ИЖК на сумму 580,5 млрд руб. в мае.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге за полгода ввели в эксплуатацию 1,7 млн квадратных метров жилья.