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Коммерсантъ FM
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«Так получается фирменный рев»

Дмитрий Гронский — о Jaguar F-Type R75

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как английский автомобильный бренд прощается с двигателями внутреннего сгорания.

Фото: Jaguar

Фото: Jaguar

Любой уважающий себя автопроизводитель мечтает о том, чтобы его продукцию любили крепко, воспринимая буквально всеми органами чувств. И слух здесь тоже немаловажен. Звуки, которые издает машина — важная составляющая ее магии. Есть легенда, что какая-то из британских марок в свое время якобы даже оформила патент на звук закрывания дверей из-за того, что он получился не случайно, а стал результатом целенаправленной работы специалистов компании.

За достоверность истории с дверями не ручаюсь, но вот официальная информация от компании Jaguar, распространенная на прошлой неделе: уже совсем скоро, в 2025 году марка целиком перейдет на выпуск машин с бесшумными электрическими двигателями. И прощаясь с двигателями внутреннего сгорания, компания решила записать в безэховой камере своего инженерного центра в Гейдоне, как звучит мотор спортивного Jaguar F-Type R75, который пока еще находится в производстве.

Пятилитровый V8 развивает 575 л.с, но удовольствие от общения с этим двигателем можно получать, не только управляя купе, но и на слух. Запуск мотора — характерный рокот на холостых 600 об/мин. Когда обороты растут, клапаны в выхлопной системе открываются, чтобы изменить направление выхлопных газов. Так получается фирменный рев. Или характерный треск, когда при сбросе газа капли топлива выплевываются в раскаленную систему выпуска, и там происходят как бы микровзрывы.

Осенью звуковая дорожка от Jaguar будет каталогизирована и навечно помещена в архив Британской библиотеки, как один из символов «аналогового», лампового мира, который уходит от нас навсегда. Но вы можете услышать его уже сейчас.

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