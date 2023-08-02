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Коммерсантъ FM
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Итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет представительство в Москве

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo закроет свое представительство в Москве, сообщил Reuters представитель банка. Он заверил, что это не повлияет на деятельность Intesa Sanpaolo в России, но банк продолжит сокращать связанные с РФ операции. По данным газеты Il Messaggero, представительство кредитной организации закроют в течение нескольких месяцев, точные сроки не приводятся.

Акционерное общество «Банк Интеза» («дочка» Intesa Sanpaolo), по данным сайта ЦБ, всего у банка в России шесть филиалов, 21 допофис. Как отмечает Reuters, «Интеза» в России до начала боевых действий имела штат около 900 человек.

В мае 2022 года Bloomberg сообщал, что Центробанк ввел ограничения для клиентов итальянских банков UniCredit и Intesa. Источники «Интерфакса» в ноябре говорили, что покупателем «дочки» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo — АО «Банк ''Интеза''» — может стать российский менеджмент во главе с Антонио Фаллико. В декабре Frank Media писало о планах Intesa Sanpaolo продать российскую «дочку» Газпромбанку. В презентации Intesa Sanpaolo к финансовым результатам группы за 2022 год говорилось, что только за полгода кредитование в России было сокращено вдвое.

Вчера, 1 августа, пророссийская хакерская группа NoName 057(16) совершила кибератаки на веб-сайты как минимум пяти итальянских банков. Intesa Sanpaolo был среди них.

Подробности — в материале «Ъ» «Прибыль не убудет».

Лаура Кеффер

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