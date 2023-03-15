Прибыль не убудет

Из всех опубликованных на текущий момент отчетностей банков самый динамичный рост прибыли продемонстрировал небольшой банк с итальянскими корнями — «Интеза». Его финансовый результат вырос в 6,4 раза относительно 2021 года. Прежний лидер, Райффайзенбанк, увеличил прибыль в кризисном 2022 году в 4,4 раза. Иностранные банки улучшают финансовые показатели на фоне сокращения своего присутствия на российском рынке. Однако вывести рекордную прибыль в материнские структуры сейчас затруднительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Очередным иностранным банком, раскрывшим результаты прошлого года по РСБУ, стал «Интеза» (67-е место по размеру активов на начало 2022 года). Ему удалось резко увеличить прибыль — почти в 6,4 раза, до 2,02 млрд руб. Активы банка за год выросли на 43 млрд руб., до 135 млрд руб., а чистая ссудная задолженность — почти на 19 млрд руб., до 100 млрд руб. Но активы, взвешенные по уровню риска, сократились вдвое, до 51,9 млрд руб. Чистые процентные доходы (до вычета резерва) выросли в 1,8 раза, до 4,5 млрд руб., чистые комиссионные сократились почти на 21%, до 0,9 млрд руб.

Российская история группы Intesa Sanpaolo началась в 1973 года, когда Госбанк СССР выдал разрешение Banca Commerciale Italiana на открытие постоянного представительства в Москве, ставшего первым в СССР. Нынешний банк «Интеза» образован в начале 2010 года в результате слияния двух дочерних банков группы Intesa Sanpaolo — КМБ-банка и ЗАО «Банк Интеза». Группа Intesa принимала участие в крупных российских проектах, в частности строительстве «Северного потока», а также приватизации «Роснефти» в 2016 году.

В презентации Intesa Sanpaolo к финансовым результатам группы за 2022 год отмечается, что только за полгода вдвое было сокращено кредитование в России (кредиты клиентам за вычетом резервов сократились до €0,2 млрд), а также трансграничные риски на страну — на 70% (до €1 млрд). По оценке группы, риски, принятые на российских контрагентов, включенных в SDN-список, оцениваются в €0,4 млрд. Кроме того, в начале октября 2022 года была завершена продажа кредитов, выданных российским клиентам, на €0,4 млрд.

По оценке независимого эксперта Ольги Ульяновой, под трансграничными рисками, принятыми на Россию, группа может подразумевать кредиты, выданные российским клиентам, но находящиеся на балансе материнской группы. Рост активов является результатом притока клиентских средств, которые далее были размещены в кредитных организациях, отмечает эксперт.

«Можно предположить, что в первом полугодии, когда ставки на российском денежном рынке резко выросли, банк ощутил заметный приток средств от новых клиентов. Пассивы гипотетически могли бы размещаться в кредиты, но поскольку группа взяла курс на сокращение кредитования в России, то деньги клиентов остались в ликвидной форме»,— отмечает эксперт. Это могло способствовать «существенному росту процентных доходов российской "дочки" группы, ведь ставки привлечения в первом полугодии 2022 года были высокими», считает Ольга Ульянова.

Независимый эксперт Алексей Нечаев уточняет, что статья «средства в кредитных организациях» публикуемой формы баланса включает корреспондентские счета, тогда как по статье «чистая ссудная задолженность» отражены ссуды физическим лицам и компаниям, а также межбанковские кредиты и депозиты, в том числе депозиты в Банке России. Поскольку чистая ссудная задолженность выросла, а активы под риском резко сократились, можно предположить, что в первом случае прирост произошел за счет размещения средств «Интезы» на депозитах в ЦБ РФ, которые имеют нулевой коэффициент риска. При этом «обычный» кредитный портфель «Интезы», скорее всего, сильно выгасился. Это похоже на сворачивание бизнеса банка, соглашается господин Нечаев.

Впрочем, как и прежде, вся полученная прибыль иностранных банков остается внутри России. Партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров отмечает, что в отношении распределения дивидендов на счета в недружественные страны действуют ограничения. Поэтому до их снятия заработанная прибыль банков будет оставаться внутри России, указывает он. Кроме того, осложнена и продажа банка, поскольку он находится в списке 45 банков, требующих разрешения президента РФ.

Ольга Шерункова