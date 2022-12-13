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Коммерсантъ FM
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Издание Frank Media сообщило о планах Intesa Sanpaolo продать российскую «дочку» Газпромбанку

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo хочет продать свой дочерний банк в России — АО «Банк ''Интеза''» — структурам Газпромбанка. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на источники, близких к обеим сторонам сделки. По словам одного из них, сделка может не состояться «из-за сложной переговорной позиции итальянской стороны». Сумму сделки и какие-либо подробности издание не приводит.

В октябре банк «Интеза» вошел в утвержденный президентом Владимиром Путиным список кредитных организаций, выйти из капитала которых нерезиденты из «недружественных» стран могут только по спецразрешению. В ноябре источники «Интерфакса» сообщали, что банк может выкупить российский менеджмент во главе с Антонио Фаллико. Речь шла о приобретении 100% акций за символическую сумму.

Лаура Кеффер

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