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Коммерсантъ FM
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Зеленский пригрозил России «серьезными последствиями»

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заслушал отчеты представителей военных служб. Он заявил, что Россия «почувствует последствия» их работы.

Как рассказал господин Зеленский, с отдельным докладом выступил, в частности, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. «(Российские военные.— "Ъ") точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют»,— сказал украинский президент в вечернем обращении в Telegram.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя удар по комплексу «Москва-Сити», заявил, что атаки беспилотников по территории России будут происходить чаще. Российская столица 1 августа вновь была атакована беспилотниками, один из них попал в башню «Москва-Сити», в которой располагается несколько министерств. Никто не пострадал.

Подробности — в материале «Ъ» «"Бобры" испортили фасады в «Сити» ».

Лаура Кеффер

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