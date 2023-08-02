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Коммерсантъ FM
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Связавшего подростка в детском лагере на Камчатке инструктора по физкультуре уволили

Инструктора по физической подготовке, который связал подростка в детском лагере «Металлист» на Камчатке, уволили. Прокуратура и министерство образования Камчатки начали проверку.

Согласно сообщению в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры Камчатки, вечером 1 августа перед отбоем дети играли в комнате отдыха. 27-летний инструктор по физической подготовке решил связать веревкой 15-летнего подростка. Позднее он заявил, что сделал это «ради шутки». В связи с нарушением трудовой дисциплины мужчину уволили.

«Проверка продолжается, в настоящее время готовятся акты прокурорского реагирования, в которых будет поставлен вопрос об ответственности виновных»,— сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой видно, как мужчина толкает на кровать связанного мальчика. В комнате также находятся как минимум еще пять подростков. Они смеются. Видео прерывается после слов мужчины «не надо снимать».

Милена Костерева

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