Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 52 года заместителю председателя правительства Александру Новаку

Его поздравляет заместитель председателя правительства—министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Александр Валентинович! Поздравляю Вас с днем рождения! В решении всех вопросов Вы демонстрируете высочайший уровень профессионализма, проявляете себя как ответственный руководитель и как товарищ, на которого всегда можно положиться. Сегодня благодаря Вашей активной работе государственная политика в области топливно-энергетического комплекса обеспечивает соблюдение интересов нашей страны на международной арене, стабильное функционирование энергосистемы и развитие отраслей ТЭКа, внедрение новых, экологичных и эффективных отечественных технологий. Ваш профессионализм и стратегическое мышление помогают реализовывать важнейшие проекты, направленные в конечном итоге на то, чтобы в доме каждого россиянина были свет и тепло, а экономика и промышленность не только были в полном объеме обеспечены генерирующими мощностями, но и имели возможность наращивать потребление электроэнергии, расширяя производство. От всей души желаю Вам здоровья, благополучия и успехов в делах!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»