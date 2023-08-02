«Снижения цен в отелях Краснодарского края ждать не стоит»

Туроператоров, работающих в сфере внутреннего и въездного туризма, освободили от НДС при продаже путевок. Закон одобрил Совет федерации. Документ распространяется на операции, совершенные с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года. В сопроводительных материалах говорится, что новые правила призваны снизить налоговую нагрузку на туроператоров, что «в перспективе поможет уменьшить стоимость туров в сфере внутреннего туризма». Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян считает, что потребителю, вследствие отмены НДС для туроператоров, не стоит ждать снижения цен в отелях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексан Мкртчян

Фото: предоставлено автором Алексан Мкртчян

Фото: предоставлено автором

«Полгода назад отменили НДС для отельеров на пять лет. Потом, поняв, что отельеры продают туры через туроператоров, отменили НДС и для туроператоров. Это хорошая мера, она нужна для облегчения налогового бремени для бизнеса, а не для снижения цен для потребителя. НДС отменили, чтобы отельеры и туроператоры, получив какие-то деньги, сумели сейчас улучшить свою инфраструктуру и начали строить отели. Однако многих отпугивает короткий срок действия закона. Ведь за пять лет можно построить неплохой отель “две-три звезды” и даже окупить его.

Окупаемость большого отеля (свыше 100–150 номеров) составляет 15 лет. Поэтому отельеры приняли отмену НДС как сигнал строить недорогие гостиницы с небольшим номерным фондом.

В Сочи и Красной Поляне сейчас хватает отелей “пять звезд” только потому, что там провели зимнюю Олимпиаду и Чемпионат мира по футболу. В Геленджике и в Анапе, к примеру, сейчас катастрофическая нехватка отелей “четыре и пять звезд”. Поэтому и цены там высокие.

Мы надеемся на продление отмены НДС хотя бы на десять лет. Также отельерам нужно давать “недорогие” большие деньги, под 2–3% годовых. Этого сейчас ждут отельеры и туроператоры, а не отмены НДС на пять лет. Чтобы построить отель, требуется от 300 млн руб. до 1 млрд руб. Речь идет о гостиницах на 500 номеров.

При этом потребителям можно в ближайшее время ждать снижения роста стоимости размещения. Если какой-то отель планировал увеличить цену размещения на 20%, с отменой НДС он увеличит ее, допустим, на 17%. Так это работает.

Краснодарскому краю не хватает сейчас минимум 200 отелей “четыре звезды” и 50 отелей “пять звезд”. Именно из-за этой нехватки отельеры бесконечно могут поднимать цены, то что сейчас и происходит в Сочи. И люди молча смиряются с этим, так как у них нет другого выхода и они вынуждены платить требуемую цену.

Причем бояться переизбытка отелей не стоит, его не будет. Тенденция к развитию внутреннего туризма — долгий тренд. Это не тренд одного дня, люди будут отдыхать в России. Почему до сих пор россияне не отдыхали в своей стране? Было дорого и не было сервиса, а конкуренцию рождает однозначное снижение цен и повышение качества услуг».

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