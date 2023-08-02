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Коммерсантъ FM
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Приморское УФАС возбудило дело о сговоре при ремонте дорог на 2,5 млрд рублей

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) РФ по Приморскому краю возбудило дело по признакам нарушения ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении АО СПЕЦСУ и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как говорится в сообщении ведомства, в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Минтранспорта Приморья заключило восемь госконтрактов с АО СПЕЦСУ на общую сумму 2,5 млрд руб. При этом все контракты — без снижения цены.

Уточняется, что для обеспечения победы АО СПЕЦСУ Минтранс намеренно укрупнил лот, объединив работы по ремонту сразу в трех муниципальных образованиях края. УФАС также усматривает нарушение в том, что в конкурсной документации не были установлены предельные значения к опыту участника закупки, что «фактически предопределило победу АО СПЕЦСУ».

«Установив дополнительные требования о наличии большого объема ресурсов, необходимого для одновременного выполнения работ в различных муниципальных образованиях, министерство фактически создало препятствия для иных организаций»,— считают в УФАС по Приморью.

Согласно сообщению пресс-службы правительства края от 1 августа, АО СПЕЦСУ в рамках нацпроекта в настоящее время проводит ремонт участка с 41-го по 45-й км дороги Сибирцево—Жариково—Комиссарово. «Отремонтировали водоотводные сооружения, заменили слабый грунт в основании и подняли продольный профиль дороги. Осталось закончить дорожную одежду и укрепительные работы на трубах. По контракту срок окончания работ — октябрь 2023 года. Планируем сдать раньше»,— цитируется в пресс-релизе гендиректор АО СПЕЦСУ Иван Зайченко.

Претензии УФАС в Минтрансе региона и АО СПЕЦСУ пока не комментировали.

Алексей Чернышев, Владивосток

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