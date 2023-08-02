Композитор Александр Колкер умер на 91-м году жизни

Советский и российский композитор Александр Колкер умер в возрасте 90 лет вчера, 1 августа. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Колкер

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Александр Колкер

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Причины смерти не уточняются. О дате и месте прощания также не сообщается.

Александр Колкер родился в 1933 году в Ленинграде. В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, в 1956 году — Ленинградский электротехнический институт. Карьеру композитора начал в 1958 году.

Господин Колкер написал песни «Туман», «Дождик», «Парень с Петроградской стороны», «Карелия», «Стоят девчонки» и другие. Он писал музыку для фильмов, в том числе «Труффальдино из Бергамо» и «Трое в лодке, не считая собаки», а также многих мюзиклов и спектаклей.

Олеся Павленко