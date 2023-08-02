64,37 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в июле, сообщил Минфин. В сравнении с июнем ($55,28) цена выросла сразу на $9,09 и превысила ценовой потолок, установленный ЕС, G7 и Австралией в отношении российской нефти. По итогам семи месяцев стоимость Urals сложилась в размере $53,94 за баррель, что все еще заметно ниже заложенных в бюджет $70,1. Чтобы снизить потери бюджета, была введена возможность считать нефтяные налоги из цены не Urals, а сорта North Sea Dated (Brent), уменьшенной на фиксированный дисконт. В июле его размер составлял $25. Однако этого вновь не понадобится. Цена North Sea Dated в июле составила $80,07 (дисконт — $15,7), и для бюджета выгоднее считать налоги по Urals.