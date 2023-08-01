Минтруд предложил не учитывать при назначении единого пособия некоторые доходы

При назначении единого пособия Минтруд предложил не учитывать заработок несовершеннолетних, проценты по номинальным вкладам, открытым на детей, находящихся под опекой, и единовременные выплаты, полученные при присвоении звания «Мать-героиня» и ордена «Родительская слава». Изменения вступят в силу после принятия соответствующего постановления правительства.

Сейчас при назначении единого пособия не учитываются единовременные выплаты, предоставляемые семье в качестве меры поддержки, в том числе материнский капитал, субсидии на приобретение жилья многодетным семьям, имущество, предоставленное в качестве меры поддержки.

Единое пособие — мера социальной поддержки для родителей и беременных женщин, которая с 1 января 2023 года объединила старые социальные выплаты на детей.

Оно предоставляется семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Мария Федотова