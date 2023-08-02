«Группа ЛСР» премировала топ-менеджеров акциями

Крупнейший строительный холдинг Северо-Запада, ПАО «Группа ЛСР», премировал 10 сотрудников акциями общей стоимостью 17,4 млрд рублей, сообщили вчера СМИ со ссылкой на сообщение системы «СПАРК». В пресс-службе компании подтвердили, что топ-менеджеры группы стали владельцами акций в рамках программы мотивации, не раскрывая никаких деталей. Из 21,5% общего объема переданных акций 15% получил генеральный директор холдинга Андрей Молчанов. Эксперты неоднозначно оценивают это корпоративное событие, сомневаясь в справедливости такого распределения акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из 21,5% акций 15% ЛСР получил руководитель и основной бенефициар Андрей Молчанов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Из 21,5% акций 15% ЛСР получил руководитель и основной бенефициар Андрей Молчанов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Топ-менеджеры "Группы ЛСР" стали владельцами акций компании в рамках реализации долгосрочной программы мотивации руководителей высшего звена»,— прокомментировали сообщение в СМИ о премировании руководителей холдинга акциями в пресс-службе «Группы ЛСР».

Общий объем акций, распределенный между менеджерами,— 21,5%, ранее это был казначейский пакет, принадлежащий стопроцентно дочерней структуре ПАО — ООО «ЛСР». Акции общества были распределены между 10 сотрудниками: 15% перешли генеральному директору и основному бенефициару группы Андрею Молчанову, примерно по 1% — финансовому директору Дмитрию Кутузову, заместителю гендиректора Хамиту Мавлиярову, члену правления и совета директоров, первому заместителю генерального директора и сыну Андрея Молчанова Егору Молчанову. Меньшие доли получили: заместитель гендиректора по строительству Леонид Сорокко, заместитель гендиректора Иван Романов, генеральный директор ООО «СЗ "ЛСР. Недвижимость-Урал"» Владимир Крицкий, заместитель гендиректора по строительным материалам Василий Кострица, исполнительный директор Галина Волчецкая, первый заместитель гендиректора Игорь Левит.

По данным Мосбиржи, стоимость бонусного пакета — 17,4 млрд рублей, из них 12,15 млрд получил Андрей Молчанов. Стоимость 1% премированных акций оценивается в 800 млн рублей. За предыдущую неделю цена акций компании на Мосбирже выросла на 11%.

В пресс-службе «Группы ЛСР» не раскрыли деталей и причин такого премирования.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин видит в этом решении стремление мотивировать персонал через инструмент, благодаря которому ключевые сотрудники будут прямо заинтересованы в благополучии компании. «В данной ситуации предполагаю, что мажоритарный акционер сохранил за собой пакет, достаточный для принятия всех важных решений, поскольку раздача по 1% акций десятку топ-менеджеров не повлияет на принятие решений»,— оценивает влияние передачи акций на дальнейшее развитие компании господин Клеточкин.

Генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров обращает внимание, что программы опционов для сотрудников распространены во многих крупных российских компаниях, например, в сфере ритейла (X5 Group, «Магнит»), в IT-компаниях («Яндекс»). «Это достаточно позитивная история, когда опционная программа тщательно прописывается и утверждается общим собранием акционеров,— отмечает господин Бурмистров.— В данном случае, когда основной бенефициар, являющийся, по сути, управляющим партнером, получает большую часть вознаграждения, ситуация выглядит неоднозначно».

Более справедливым было бы выплатить определенные доли акций казначейского пакета в качестве вознаграждения топ-менеджерам, а остальную часть — погасить основным бенефициарам, чтобы доли всех акционеров пропорционально увеличились, добавляет господин Бурмистров.

Что будет происходить с переданными акциями при уходе кого-то из топ-менеджеров из компании, сложно предположить, заключили эксперты. «Стороны могли предусмотреть тот или иной вариант передачи опциона, срабатывающий при покидании компании, однако без изучения условий договора рассуждать об этом не имеет смысла»,— предупредил господин Клеточкин.

Александра Тен