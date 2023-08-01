БПЛА корректируют прилеты

Московский аэропорт Внуково вновь не смог принять всех пассажиров из-за дронов. Рано утром 1 августа в момент атаки на «Москва-Сити» он прекращал работу — в течение получаса не принимал и не выпускал самолеты. Сейчас все рейсы выполняются по расписанию. Массовых задержек удалось избежать. Тем не менее три борта, которые следовали во Внуково — два из Ташкента и один из Дубая — направили на посадку в Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Одним из этих рейсов в столицу возвращался москвич Михаил. Он рассказал “Ъ FM”, что после приземления в Домодедово им пришлось возвращаться обратно во Внуково, и в итоге пассажиры прилетели на два часа позже запланированного:

«Мы уже подлетали к Москве, и тут самолет развернулся. Нам объявили, что мы садимся в Домодедово, потому что Внуково лайнер не принимает. Пассажиры не понимали, что произошло. Кроме того, после приземления нас не выпускали из самолета, так как, по словам экипажа, у авиакомпании нет договоренности с аэропортом Домодедово, поэтому нужно что-то решать с точки зрения документов.

И только мы услышали, что можем выйти из самолета, начали собирать сумки, как прозвучала новая информация, что мы летим обратно во Внуково. В итоге там мы и оказались. Я думаю, что все это увеличило время в пути примерно часа на два».

Похожая ситуация с задержками рейсов была в ночь на воскресенье, 30 июля, — тогда Внуково также закрывали из-за атаки дронов. Пассажирам самолетов, которые не могли приземлиться в аэропорту, объясняли ситуацию техническими причинами.

Путешественников, которые летели на одном из рейсов, в итоге высадили в Домодедово, рассказала москвичка Анастасия:

«Когда самолет снижается, ты думаешь, что вот вроде скоро и посадка. Но я смотрела в иллюминатор, и постоянно один и тот же пейзаж за окном был. Буквально через 30 минут после того, как мы уже должны были приземлиться во Внуково, пилот обратился к пассажирам, сказав, что аэропорт закрыт из-за военной обстановки.

Естественно, всем стало не по себе, но никто панику не стал поднимать. Потом стюардесса сообщила, что если через 20-25 минут Внуково не откроют, то нас перенаправят на посадку в Домодедово, и спустя час так и случилось».

Кто в таком случае принимает решение о посадке? И насколько быстро это происходит? Пилот авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Литвинов рассказал, что такую информацию командир борта получает от диспетчеров, а те, в свою очередь, от службы безопасности:

«Если аэропорт закрывается, то это режим "Ковер". Когда он объявляется, то все самолеты перенаправляются туда, где есть возможность посадки. То есть если закрывается один аэропорт, команду дает диспетчер. Естественно, он не сам принимает это решение, это делает служба безопасности. Соответственно этому режиму самолет направляется туда, где безопасно.

В Московской воздушной зоне все аэропорты рядом. Обычно заправка так и рассчитана. У лайнера топлива хватит, допустим, и до Санкт-Петербурга долететь, и до Нижнего Новгорода. Просто зачем, если в столице закрывается только одна авиагавань».

Из-за незапланированного переноса рейсов могли пострадать транзитные пассажиры, которые планировали улететь из Москвы в другие города. В таком случае от авиакомпаний можно требовать компенсации, отметил руководитель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Правда, по его словам, в случае с зарубежными перевозчиками решить вопрос, вероятно, будет сложнее:

«Задержка рейса подлежит компенсации пассажирам, с 1 апреля 2024-го она составит 100 руб. за каждый час.

Если кто-то планировал стыковочные рейсы из аэропорта Внуково в другие города, то в этом случае можно обратиться за выплатой компенсации в ту авиакомпанию, в которой приобретались билеты. Они должны быть возвращены, поскольку данная ситуация возникла не по вине пассажира.

При этом если стыковочные рейсы выполняются одним и тем же перевозчиком, то в этом случае возмещение произойдет достаточно беспроблемно.

Если эти рейсы разных авиакомпаний, тем более если полет выполнялся иностранным игроком и билет невозвратный, а пассажир опоздал на посадку, то компенсация невозможна.

Но сейчас мы разбираем ту ситуацию, которая была форс-мажорной. В этой связи было бы правильно, если бы авиационные власти России рекомендовали иностранным перевозчикам вернуть деньги за те рейсы, которые не состоялись. Но здесь нужно четко понимать, что это будут только те пассажиры, которые не смогли приземлиться. То есть их перечень понятен, фамилии, имена, отчества есть, можно в точечном режиме адресно отработать, тем более было только два борта».

Работу аэропорта Внуково ограничивали в этом году и ранее. Первый подобный случай произошел 24 апреля, тогда источники ТАСС в экстренных службах связывали это с предполагаемым летательным объектом. Хотя в пресс-службе международного аэропорта Внуково отрицали закрытие воздушного пространства из-за беспилотника.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова