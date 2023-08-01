Квартальная прибыль Pfizer упала в 4 раза

Сегодня, 1 августа, американская фармацевтическая компания Pfizer сообщила о результатах своей деятельности во втором квартале. Общая выручка составила $12,7 млрд, что на 54% меньше, чем годом ранее ($27,7 млрд). Чистая же прибыль по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года сократилась более чем в четыре раза — с $9,9 млрд до $2,3 млрд. Столь существенное снижение показателей объясняется тем, что в прошлом году компания еще активно продавала свои антиковидные препараты и вакцины, но сейчас спрос на эту продукцию резко сократился.

В результате Pfizer не смогла уложиться в прогнозы экспертов. Опрошенные Refinitiv аналитики ожидали от компании выручки $13,3 млрд. Компания уже заявила, что, если продажи антиковидных препаратов, в основном Paxlovid, продолжат снижаться, ей придется пойти на сокращение издержек. После публикации квартального отчета акции Pfizer подешевели на 1%.

Евгений Хвостик