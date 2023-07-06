«Русхимальянс» предъявил счет через суд

«Русхимальянс», один из операторов строительства комплекса по переработке газа в Усть-Луге, подал в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иски к немецким Deutsche Bank и Commerzbank на общую сумму 31 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел без раскрытия деталей. В «Русхимальянсе» не комментируют поданные заявления в суд, но юристы считают, что последние обращения напрямую связаны с иском компании к бывшему немецкому подрядчику Linde, чьи активы находятся в распоряжении оператора проекта СПГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Размер иска ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», к Deutsche Bank AG превышает 22,2 млрд рублей, к Commerzbank AG — 8,7 млрд рублей. Согласно картотеке арбитражных дел, заявления поданы 28 и 29 июня соответственно. Детали исков не раскрываются.

В начале года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» и наложил арест на российские активы немецкой инжиниринговой компании Linde, бывшего подрядчика по проектированию, поставкам оборудования и строительству завода по переработке и сжижению природного газа в Усть-Луге (см. «Ъ-СПб» от 10.01.2023). Суд запретил отчуждать имущество, стоимость которого составляет более 5% балансовой стоимости активов, а также наложил арест на права требования Linde к ООО «Северные технологии» по договорам займов. Общая стоимость арестованного имущества составляет более 35 млрд рублей. В феврале Linde подала аппеляцию о снятии ареста, но суд отказал в удовлетворении жалобы (см. «Ъ-СПб» от 22.02.2023). «Русхимальянс» со своей стороны подал в российский суд иск о взыскании с бывшего подрядчика €1,1 млрд в качестве возмещения убытков по контракту (см. «Ъ-СПб» от 17.03.2023).

В компании «Русхимальянс» не комментируют последние иски к немецким банкам и не раскрывают детали заявлений в суд. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин полагает, что эти обращения имеют прямую связь с иском оператора СПГ-завода к Linde о возмещении ущерба, так как упомянутые иностранные банки выступали гарантами ранее заключенных соглашений между партнерами. «Предположу, что поскольку разбирательство осложняется санкционной риторикой, "Русхимальянс" пытается задействовать все возможные рычаги для минимизации собственных убытков в дальнейшем»,— рассуждает юрист.

При этом эксперт отмечает, что решения российских арбитражей вряд ли будут признаны в иностранных юрисдикциях, особенно при высокой вероятности того, что договор содержит арбитражную оговорку и спор не подведомственен российским судам. «Между тем представляется, что отечественная компания находится сейчас в более выигрышной позиции, так как спорные активы находятся на территории РФ — уже вложенные инвестиции и инфраструктура за счет наложения обеспечений со стороны российских судов будут по факту находиться в распоряжении компании»,— заключает господин Клеточкин.

Александра Тен