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Коммерсантъ FM
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Школьник решил зажечь

В Самаре задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в своей школе

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении школьника, который, по версии правоохранителей, собирался устроить теракт в своей школе в Красноглинском районе города. По некоторым данным, причиной могло стать то обстоятельство, что он подвергался травле со стороны сверстников, при этом подростка интересовали идеи запрещенного в России террористического движения «Колумбайн», которые он и планировал реализовать. Во время задержания силовики обнаружили схрон с четырьмя бутылками с зажигательной смесью.

15-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта в школе

15-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта в школе

Фото: УФСБ России по Самарской области

15-летний подросток, подозреваемый в подготовке теракта в школе

Фото: УФСБ России по Самарской области

СУ СКР по Самарской области возбудило в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели людей, в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Как стало известно «Ъ», парень вел замкнутый образ жизни. Он учился в школе №7 имени Калашникова, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи на северной окраине Самары. На момент открытия в 2016 году образовательное учреждение считалось самым большим и современным в регионе.

По некоторым данным, подросток регулярно подвергался травле со стороны сверстников.

Он заинтересовался идеями движения «Колумбайн» (в РФ оно признано террористическим и запрещено). Устроить поджог в собственной школе, по версии следствия, молодой человек планировал с прошлого года.

В УФСБ России по Самарской области установили, что подросток искал возможности для изготовления самодельного оружия, в частности, приобрел зажигательную смесь. Во время задержания злоумышленника в схроне был найден сверток, в котором находилось четыре бутылки с зажигательной смесью.

Суд отправил молодого человека под домашний арест. Кроме того, подростка направят на психолого-психиатрическую экспертизу.

Два года назад в соседнем с Самарской областью Татарстане 19-летний Ильназ Галявиев совершил нападение на казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. В результате действий Ильназа Галявиева погибли 9 человек, в том числе 7 детей, а 139 человек получили ранения. Галявиев получил пожизненное заключение.

Андрей Сазонов, Самара

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